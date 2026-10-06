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06.10.2026 14:33:37

Aktien New York Ausblick: Gewinne erwartet - Tech-Rally läuft weiter

NEW YORK (awp international) - Angesichts einer gewissen Entspannung am Öl- und den Anleihemärkten dürften die US-Börsen am Dienstag freundlich in den Handel starten. Ausserdem läuft die Rally der Techaktien weiter.

Die Ölpreise betreffend hatten Medien am Vorabend berichtet, dass die USA und der Iran ihre Verhandlungen über eine Öffnung der für den Öl-Transport wichtigen Strasse von Hormus vorantrieben. Neues gab es allerdings bislang nicht.

Gleichwohl ist der Öltransport in der Region schon wieder recht rege. Die Förderländer am Persischen Golf transportieren wieder grössere Ölmengen durch die Strasse von Hormus. Kuwait teilte mit, derzeit etwa 75 Prozent der vor Beginn des Iran-Kriegs erreichten Ölmenge zu fördern. Der Irak will zusätzliche Schiffe anmieten, um seine Lieferungen durch die Strasse von Hormus zu transportieren.

Etwas mehr als eine Stunde vor dem Börsenbeginn taxierte der Broker IG den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial mit 0,7 Prozent im Plus bei 51.600 Punkten. Den Nasdaq 100 erwartet IG ebenfalls 0,7 Prozent höher und damit bei 31.277 Punkten. Dies wäre ein weiteres Rekordhoch, nachdem der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Auswahlindex tags zuvor bis auf 31.117 Punkte gestiegen war.

Das neue Nasdaq-Hoch demonstriere Zuversicht, dass sich die Nachfrage nach KI weiterhin stark entwickle, erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem würden damit wohl auch schon die guten Monatsumsätze des taiwanesischen Chipkonzerns TSMC etwas vorweggenommen, die am Donnerstagmorgen auf der Agenda stehen. "Diese Monatszahlen sind ein erster Ausblick auf die kommende Berichtssaison und nach vier Monaten Wachstumsbeschleunigung hoffen Anleger bei TSMC nun auf eine Fortsetzung der Serie. Alles andere könnte weltweit Gewinnmitnahmen bei Tech-, Halbleiter- und KI-Aktien zur Folge haben."

Die grössten und bedeutendsten US-Technologieaktien, die "Magnificent 7", zeigten sich vorbörslich allesamt zu, wobei Nvidia besonders im Blick stehen dürften. Denn: der KI-Chiphersteller steht vor dem Sprung auf einen Börsenwert von erstmals 6 Billionen US-Dollar. Vorbörslich ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf knapp 242 Dollar hoch, womit es auf Rekordkurs bliebe. Für den Sprung über die runde Marke fehlen noch knapp 3 Prozent fehlen.

Das Papier von Constellation Energy gewann 6,5 Prozent. Die Google -Mutter Alphabet will sich wohl in einem milliardenschweren Vertrag Atomstrom des AKW-Betreibers sichern, um den hohen Energiebedarf ihrer KI-Rechenzentren zu decken. Die Aktie von Konkurrentin Vistra legte zugleich um 3,2 Prozent zu.

Nike litten unter einer Abstufung durch die Berenberg Bank auf "Sell" und gaben vorbörslich um 0,8 Prozent nach. Analyst Nick Anderson kappte sein Kursziel kräftig von 49,00 auf 27,50 US-Dollar. "Zurück auf Start", überschrieb er seine Neubewertung nach den jüngsten Quartalszahlen und dem für das Geschäftsjahr angekündigten Umsatzrückgang. Nike habe offenbar die eigene geschrumpfte Bedeutung im Bereich Sportbekleidung akzeptiert.

Für die Anteilsscheine von Borgwarner ging es indes um 3,7 Prozent aufwärts. Die Aktie des Automobilzulieferers wurde von Morgan Stanley auf "Overweight" hochgestuft. Dabei verwies die US-Bank auf die fortgesetzt deutliche Nachfrage nach Verbrennungs- und Hybridmotoren und sieht darin Positives für die weiteren Aussichten.

Das Papier von Option Care Health sprang vor dem Börsenstart um 20,5 Prozent hoch. Hier hatte zunächst die "Financial Times" berichtet, dass McKesson und die Private-Equity-Gesellschaft Clayton Dubilier & Rice kurz vor einem Übernahmeabkommen stehen. Inzwischen kam die offizielle Mitteilung. Die beiden Investoren wollen den Anbieter von Infusionsdienstleistungen für 32,05 Dollar je Aktie übernehmen, womit sich der Gesamtunternehmenswert den Angaben zufolge auf rund 5,8 Milliarden Dollar beläuft./ck

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