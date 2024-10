Aktien New York Ausblick: Gewinne erwartet - Ölpreisrutsch hilft

NEW YORK (awp international) - Fallende Ölpreise dürften dem US-Aktienmarkt am Montag erst einmal Rückenwind liefern. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 42.271 Punkte. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 dürfte demnach mit 20.489 Zählern starten und damit 0,7 Prozent im Plus.

Damit nimmt der Nasdaq 100 weiter Kurs auf sein Rekordhoch aus dem Juli. Der Dow Jones war erst Mitte Oktober auf eine Bestmarkt geklettert und hatte seither etwas geschwächelt.

"Langsam legt sich eine bleierne Schwere auf die Kapitalmärkte", schrieben die Experten der Dekabank mit Blick auf die US-Wahl am 5. November. Die Märkte reagierten auf Wirtschaftsdaten und -meldungen weniger als sonst, weil die Wahl in der wichtigsten Volkswirtschaft der Welt alles überschattet. "In den vergangenen Handelstagen positionierten sich die Marktteilnehmer noch einmal stärker in Richtung eines Trump-Sieges: Die Renditen von Staatsanleihen stiegen deutlich an, die Aktienmärkte tendierten freundlich." Nun warteten alle ab, was am Wahltag geschehen wird.

Zum Wochenstart sind die Augen aber erst einmal auf die Ölpreise gerichtet. Diese sanken um fast sechs Prozent, nachdem Israel am Wochenende zwar einen Vergeltungsangriff auf den Iran unternommen hatte, dieser aber weniger umfangreich ausgefallen war als zuletzt teils befürchtet. Zudem mahnte Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei überlegtes Handeln an. Ausserdem arbeitet die Ölindustrie des Landes auch nach dem Angriff Israels normal.

Zu den Profiteuren des Ölpreisrutsches zählten die Papiere von Fluggesellschaft. So zogen etwa die Aktienkurse von American Airlines , United Airlines und Delta Air Lines im vorbörslichen US-Handel um bis zu 2,7 Prozent an.

Unter Druck gerieten hingegen die Anteilsscheine von Ölförderern wie Exxon Mobil , Chevron und Occidential Petroleum , die um jeweils rund 2 Prozent nachgeben. Die Aktienkurse der Ölfelddienstleister Schlumberger und Halliburton büssten jeweils gut 2 Prozent ein.

Boeing -Aktien legten vorbörslich um 0,8 Prozent zu. Die milliardenschwere Kapitalerhöhung des kriselnden US-Flugzeugbauers war bereits erwartet worden. Investoren hoffen auf einen Befreiungsschlag mit dem frischen Geld. Die vielen Milliarden Dollar will Boeing für generelle Zwecke einsetzen, darunter Schuldenabbau, Investitionen in Anlagen und Vorräte sowie Ausgaben bei den Töchtern./mis/stk