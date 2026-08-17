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17.08.2026 14:48:36
Aktien New York Ausblick: Gewinne an Nasdaq - Dow schwächer
NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte dürften am Montag zunächst keinen gemeinsamen Nenner finden. Im Technologiesektor treiben Umsatzaussagen des OpenAI-Konkurrenten Anthropic die Erholung von KI-Aktien nochmals etwas voran. Im Standardwerte-Bereich jedoch ist mit einem negativen Vorzeichen zu rechnen, zumal ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne bleibt.
Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent tiefer auf 53.550 Punkte. Damit dürfte sich der Wall-Street-Index weiter schwer tun nach dem Rekord, der mittlerweile fast zwei Wochen zurückliegt. Im Iran-Krieg sind die gegenseitigen Drohungen beider Seiten über das Wochenende nicht abgerissen.
Nach oben geht es aber wohl mit dem Nasdaq 100 , der vorbörslich um 0,3 Prozent zulegt. Am Markt hiess es, Aussagen des KI-Plattformanbieters Anthropic zum eigenen Umsatzwachstum dämmten die im Juli noch eingepreisten Sorgen rund um die Kosten des weltweiten KI-Ausbaus weiter ein. Der OpenAI-Konkurrent stärkte damit wieder die Hoffnung der Anleger, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie letztlich auszahlen werden.
Unter den US-Werten mit grosser KI-Fantasie wurden die Titel von Micron , Sandisk , Marvell Technology oder Intel vorbörslich zwischen 0,8 und 3,8 Prozent höher gehandelt.
Zum Thema wurde in der US-Tech-Branche auch, dass die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett im vergangenen Quartal offenbar mehr Positionen beim Google -Mutterkonzern Alphabet aufgebaut hat. Dessen Papiere legten vorbörslich moderat um 0,3 Prozent zu.
Unterschiedliche Richtungen schlagen vorbörslich die Kurse zweier US-Rüstungskonzern ein: Während es der RTX-Kurs zuletzt mit einem halben Prozent ins Plus schaffte wegen eines Grossauftrags der US-Marine für Marschflugkörper, ging es bei L3Harris um 2,7 Prozent bergab nach der Nachricht, dass der Konzernchef wegen eines Verstosses gegen den Verhaltenskodex des Unternehmens ausgetauscht wird./tih/mis
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