SMI 13'400 -0.6%  SPI 18'511 -0.5%  Dow 49'393 -0.1%  DAX 25'287 -0.3%  Euro 0.9314 -0.1%  EStoxx50 6'020 -0.3%  Gold 4'607 -0.2%  Bitcoin 76'459 -0.4%  Dollar 0.8019 -0.2%  Öl 64.6 1.2% 
Henkel vz-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Underweight bewertet
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Henkel-Aktie in Grün: Klebstoff-Riese schluckt Schweizer Spezialisten ATP
HSBC-Aktie schwächer: Singapur-Exit im Versicherungsbereich möglich
Aktie verliert: Daimler Truck verkauft in 2025 weniger
S&P 500 998434 / US78378X1072

6’940.69
Pkt
-3.78
Pkt
-0.05 %
15:09:05
16.01.2026 14:54:36

Aktien New York Ausblick: Gewinne an der Nasdaq erwartet - Dow verhalten

NEW YORK (awp international) - An den US-Aktienmärkten bessert sich am Freitag im Technologiesektor die Stimmung. Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 wurde vom Broker IG eine Stunde vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher auf 25.666 Punkte taxiert.

Der Nasdaq 100 hat Aufholpotenzial, denn anders als bei den Standardwerten liegt sein Rekord zweieinhalb Monate zurück. Der Dow Jones Industrial , der seine Rekordrally in diesem Jahr fortgesetzt hatte, zeigt sich am Freitag verhaltener. Er wird mit 49.460 Punkten nur ganz knapp im Plus erwartet. In der Wochenbilanz bleiben beide Indizes mit den Indikationen aber noch im Minus.

Am Markt wurde auf einen anhaltenden Enthusiasmus vor allem für Chipwerte verwiesen, die weiter von den am Vortag schon hilfreichen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC profitieren. Gefragt sind deshalb vorbörslich vor allem Aktien aus dem US-Speichersektor: Die Titel von Micron , Sandisk , Seagate und Western Digital wurden vorbörslich bis zu fünf Prozent höher gehandelt.

Dem positiven Tech-Umfeld schliessen sich vorbörslich auch die meisten Unternehmen der "Magnificent 7" an. Unter den sieben bedeutendsten Tech-Riesen liegt der Chipkonzern Nvidia vorbörslich mit einem halben Prozent im Plus. Auch die Titel von Tesla , Meta , Alphabet , Microsoft und Amazon wurden im Plus gehandelt. Nur Apple bewegt sich in Indikationen knapp im Minus.

Mosaic -Aktien stehen mit einem Abschlag von 4,6 Prozent negativ im Rampenlicht. Das Unternehmen enttäuschte die Anleger, indem es für das vierte Quartal von einem deutlichen Rückgang der Düngemittelnachfrage in Nordamerika berichtete. Laut dem Experten Andrew Wong von RBC unterstreicht dies schwache Marktbedingungen bei Düngemitteln.

Eher enttäuschendes hatte nach gutem Lauf der Papiere auch der Logistiker JB Hunt zu berichten. Weil die Spedition mit ihren Quartalszahlen die hochgesteckten Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte, sank der Kurs vorbörslich um fast vier Prozent. Seit Ende September hatten die Titel aber auch mehr als die Hälfte an Wert gewonnen.

Es setzte sich ausserdem fort, dass viele Analysten zum Jahresbeginn ihre Aktienfavoriten neu definieren. So geschehen bei JPMorgan, deren Experte Stephen Tusa das Dow-Mitglied Honeywell hoch- und den Mischkonzern 3M abstufte. Entsprechend lag der Kurs des einen Unternehmens vorbörslich mit 1,7 Prozent im Plus und jener des anderen mit 1,3 Prozent im Minus.

Morgan Stanley gab im Konsumgüterbereich zwei bisher optimistische Urteile auf, wonach die Aktien von Kraft Heinz und JM Smucker jeweils um etwa ein Prozent fielen. Analystin Megan Clapp stellte in ihrer Studie fest, dass der US-amerikanische Lebensmittelmarkt einem erhöhten Wettbewerbsrisiko ausgesetzt sei.

Barclays wird derweil negativ gestimmt für den IT-Konzern HP, dessen Titel vorbörslich drei Prozent einbüssten. Tim Long glaubt, dass langfristige Herausforderungen sowohl im PC- als auch im Druckerbereich in Verbindung mit einem Mangel an Kurstreibern dazu führen werden, dass die Titel auch 2026 unter Druck bleiben./tih/jha/

Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert

Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien

Inside Trading & Investment

09:34 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:07 SMI bleibt im Rekord-Modus
07:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Geht die Rally weiter?
15.01.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Givaudan SA, VAT Group AG, Lonza Group AG, Amrize Ltd
15.01.26 Ausblick auf das Börsenjahr 2026: Wo die Fäden zusammenlaufen
14.01.26 Klumpenrisiko im SMI? So investiert ein Profi in Schweizer Aktien
13.01.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Richemont, UBS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Meistgelesene Nachrichten

TSMC-Aktie im Fokus: NVIDIA-Auftragsfertiger überzeugt mit Quartalsgewinn in Rekordhöhe
Partners Group-Aktie klettert kräftig: Verwaltetes Vermögen in 2025 gesteigert
DroneShield-Aktie zieht an: Neue Aufträge in Sicht - Verteidigungsfantasie blüht auf
Aktien von TKMS, Rheinmetall & RENK im Minus: Gewinnmitnahmen oder nachhaltige Schwäche?
BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag im Plus
Meta Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
Hochdorf ruft Bimbosan-Babynahrung zurück
thyssenkrupp: IG Metall gegen weiteren Stellenabbau - Aktie dreht ins Minus
SMI schliesst nach Rekord etwas fester -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehe stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen beenden Handel leichter
BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 2: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
15:06 WOCHENAUSBLICK: Dax in Schlagdistanz zu neuen Rekorden - Risiken nehmen zu
14:59 Drägerwerk-Aktie legt weiter kräftig zu nach optimistischem Ausblick
14:57 Aktien New York Ausblick: Gewinne an der Nasdaq erwartet - Dow verhalten
14:48 DAVOS: WEF-Gründer Schwab auf Reisen statt in Davos
14:43 Rom spricht bei Grönland-Erkundungsmission von 'Witz'
14:42 Deutsche Börse-News: Höhere Renditen durch neue Schulden? (Anleihen)
14:42 ROUNDUP 2: Gaspreis steigt um 25 Prozent in einer Woche - 'Perfekter Sturm'
14:41 Aktien Frankfurt: Anleger halten sich nach Rally zurück - Siemens Energy gefragt
14:34 Revo-Hotelgruppe meldet Insolvenz für 140 Gesellschaften an
14:16 Eröffnung des Fehmarnbelt-Tunnels verschiebt sich bis 2031