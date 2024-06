Aktien New York Ausblick: Freundlich erwartet - Zinshoffnungen stützen

NEW YORK (awp international) - Die US-Aktienmärkte werden am Mittwoch zum Start mit leichten Kursgewinnen erwartet. Der Dow Jones Industrial wurde eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsauftakt 0,2 Prozent höher auf 38 776 Punkte taxiert. Der von Technologietiteln geprägte Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,4 Prozent im Plus erwartet.

Börsianer verwiesen auf Marktspekulationen, dass eine Abkühlung der Wirtschaft der US-Notenbank Fed Spielraum für Zinssenkungen noch in diesem Jahr geben wird. Frische Impulse in diese Richtung könnte der mit Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. "Wir fangen an, eine Flaute auf dem Arbeitsmarkt zu sehen, was der Fed mehr Flexibilität gibt", bemerkte Marktexperte Justin Onuekwusi von St James's Place Management.

Die Aktien von Intel stiegen im vorbörslichen Handel um 0,9 Prozent. Der Halbleiterkonzern holt bei seiner neuen Chipfabrik in Irland einen Finanzinvestor an Bord und bekommt dafür eine Geldspritze von 11 Milliarden US-Dollar. Die Firma Apollo wird der führende Investor beim Erwerb eines Anteils von 49 Prozent an der Fab 34 genannten Anlage. Intel investierte bisher 18,4 Milliarden Dollar in die Fabrik im irischen Leixlip.

Die Aktien von Hewlett Packard Enterprise verteuerten sich vorbörslich um 16 Prozent und sind damit auf dem besten Weg zum grössten Kurssprung seit 2016. Der Anbieter von Computerhardware übertraf mit seinen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal die Markterwartungen und hob seine Jahresziele an.

Die Anteilsscheine von Crowdstrike kletterten um 11,5 Prozent nach oben. Das Unternehmen für Sicherheitssoftware legte Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal vor, die die Konsensschätzungen übertrafen. Zudem hob Crowdstrike den Ausblick für das Gesamtjahr an./edh/jha/