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29.05.2026 15:12:36

Aktien New York Ausblick: Erneut Rekorde - Dell-Kurssprung dank KI-Boom

NEW YORK (awp international) - Die Anleger in New York können am Freitag auf erneute Rekorde hoffen. Als anhaltende Kursstütze dienen die hartnäckigen Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg. Zudem steuert Dell auf einen Kurssprung zu. Der Computerkonzern begeisterte die Anleger mit einem herausragenden Quartalsbericht und deutlich angehobenen Jahreszielen.

Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den schon vortags freundlichen Nasdaq 100 knapp 0,2 Prozent höher auf 30.272 Punkte. Damit würde der technologielastige Auswahlindex eine Bestmarke aufstellen. Ähnlich sieht es beim ebenfalls fester erwarteten marktbreiten S&P 500 aus. Dagegen bliebe der Leitindex Dow Jones Industrial mit einem Anstieg um 0,3 Prozent auf 50.813 Punkte ein wenig unter seinem Höchststand.

Die Vereinigten Staaten und der Iran nähern sich nach US-Angaben einer Einigung auf eine Verlängerung der Waffenruhe und weitere Verhandlungen. Bezüglich einer Absichtserklärung seien viele Fortschritte gemacht worden, es werde aber noch an einigen Punkten gearbeitet, sagte US-Vizepräsident JD Vance. Ob allerdings Präsident Donald Trump zustimmen wird, sei offen. Aus Teheran hiess es, eine vorläufige Einigung sei bisher nicht ausformuliert und dementsprechend auch nicht bestätigt. Das meldete die den Revolutionsgarden - Irans Elitestreitmacht - nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf eine dem Verhandlungsteam nahestehende Quelle.

Die "New York Times" schrieb unter Berufung auf drei mit den Gesprächen vertraute US-Beamte, dass man kurz vor einer Übereinkunft stehe. Diese könne die seit dem 8. April geltende Waffenruhe verlängern, zur Wiedereröffnung der Strasse von Hormus führen und den Weg für substanziellere Gespräche ebnen.

Die Aktien von Dell, die bereits seit März von Rekord zu Rekord eilen, sprangen am Freitag vorbörslich um 33 Prozent auf 423 US-Dollar hoch. Der Konzern hatte zum Auftakt seines Geschäftsjahres unter anderem einen Umsatzsprung mit KI-Servern von 757 Prozent verzeichnet. Der Computerkonzern bietet mit Hochleistungsservern, Netzwerksystemen und Speicherlösungen Grundlagen für das Boomthema Künstliche Intelligenz (KI). "So sieht ein KI-Superzyklus aus", kommentierte Experte Amit Daryanani von Evercore ISI. "Die neuen Erwartungen ziehen einem die Socken aus", stimmte Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan zu. Mehrere Analysten schraubten ihre Kursziele für die Dell-Aktien massiv nach oben und trauen ihnen damit über den aktuell erwarteten Sprung hinaus weiteres Potenzial zu.

Dagegen droht den zuletzt stark erholten Titeln von Gap ein Kursrutsch von 15 Prozent. Der Modekonzern senkte nach einem enttäuschenden Quartal seine Umsatzprognose für das laufende Quartal. Analysten schraubten daraufhin ihre Kursziele für die Aktien nach unten - die JPMorgan-Experten strichen sogar ihre Kaufempfehlung./gl/he

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Long 12’217.78 8.91 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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