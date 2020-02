Aktien New York Ausblick: Erholungskurs setzt sich fort

NEW YORK (awp international) - An den US-Börsen dürfte es am Dienstag trotz Sorgen um die Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die Wirtschaft vorerst weiter aufwärts gehen. Der Broker IG errechnete für den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen Stand von 28 795,1 Punkten, was einen Anstieg von 1,39 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages bedeutet.

In der Vorwoche hatten Ängste um die neuartige Lungenkrankheit den Index noch um fast 5 Prozent einbrechen lassen. Auch in Europa und an den asiatischen Börsen kühlte sich die Stimmung ab. Seit Montag gibt es zwar wieder erste Erholungssignale. Allerdings wird die Ausbreitung des Virus laut Schätzungen chinesischer Experten ihren Höhepunkt erst Mitte Februar erreichen.

"Anleger sind derzeit vor allem auf Schnäppchen aus", erklärte Markexperte Neil Wilson vom Online-Broker markets.com. "Für eine wirkliche Rally fehlt es derzeit aber noch an Überzeugung." Sollte die Lage in Europa oder den USA in den nächsten Tagen nicht völlig eskalieren, sieht er den Dow schon bald wieder bei 29 000 Punkten.

Bei den Unternehmen hat die Google-Mutter Alphabet ihre Anleger am Montagabend mit den Umsatzzahlen im vierten Quartal enttäuscht. Die Erlöse legten zwar im Jahresvergleich kräftig zu. Es handelte sich jedoch um das schwächste Wachstum seit fünf Jahren - an der Wall Street war mit deutlich mehr gerechnet worden. Zugleich war es dem Konzern nicht gelungen, das schwächere Wachstum im Kerngeschäft durch Zuwächse in anderen Bereichen auszugleichen. Die Aktie gab vor Handelsbeginn um etwas über 3 Prozent nach.

Beim Halbleiterhersteller NXP Semiconductor ging es dagegen vorbörslich und nach Bekanntgabe der Schlussquartalszahlen am Montagabend um 2 Prozent nach oben. Der Umsatzausblick sei besser als erwartet gewesen, hiess es vom Analysehaus Liberum. Auch hatten Analysten im vierten Quartal mit einem deutlicheren Erlösrückgang gerechnet, als am Ende zu Buche stand.

In der Berichtssaison zum Schlussquartal steht der Halbzeitpfiff denn auch unmittelbar bevor. Experten der Landesbank Baden-Württemberg zufolge zeigten sich die Mitglieder des marktbreiten S&P 500 überwiegend kraftlos. Verglichen mit dem dritten Quartal seien die Gewinne insgesamt um 2,1 Prozent zurückgegangen.

Am Dienstag legen nun noch Walt Disney , Ford und Snap ihre Ergebnisse aus dem letzten Quartal nach Börsenschluss vor./kro/jha/