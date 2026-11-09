Aktien New York Ausblick: Erholung erwartet - Nvidia-Aktien knicken ein

NEW YORK (awp international) - An den US-Börsen zeichnet sich am Montag ein guter Wochenauftakt ab. Vor allem die Standardwerte steuern auf Kursgewinne zu, mitunter auch angetrieben vom fallenden Ölpreis, nachdem US-Präsident Donald Trump neue grossangelegte US-Angriffe im Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet hatte. Die Indikation des Brokers IG für den Dow Jones Industrial lag etwas mehr als eine Stunde vor dem Auftakt gut ein Prozent höher bei 51.823 Zählern.

Anleger zeigen sich am New Yorker Gesamtmarkt eher gelassen davon, dass die Nvidia -Aktien vorbörslich unter der Sorge vor einer Führungskrise leiden. Die Erwartungen an den Nasdaq 100 sind mit Kursgewinnen bei anderen Tech-Riesen positiv, nachdem sich der technologielastige Leitindex am Freitag schon von seinem Kurssturz nach dem Wahlsieg der US-Demokraten erholt hatte. IG taxierte ihn jetzt nochmals 0,6 Prozent höher auf 27.145 Punkte.

Rückenwind geben dem Nasdaq-Index vor allem die grössten Hyperscaler der Branche, denn unter den sieben bedeutendsten Tech-Werten waren die Kursgewinne bei Meta , Amazon , Alphabet und Microsoft mit zwei bis drei Prozent am grössten. Bei Tesla und Apple ging es etwas verhaltener zu, während die Nvidia-Anteile mit einem Kursrutsch um mehr als fünf Prozent abgeschlagen waren.

Konzernchef Jensen Huang steht unter Druck wegen einer Affäre mit einer Frau, bei der es sich laut Medienberichten um eine chinesische Spionin gehandelt haben soll. China wies die Vorwürfe zurück. Anleger reagierten verunsichert. Die Experten von Index-Radar sehen in einem möglichen Rücktritt ein erhebliches Risiko. Huang habe Nvidia geprägt wie kaum ein anderer Vorstandschef sein Unternehmen. Er gelte als eine der Schlüsselfiguren des KI-Booms.

Vor diesem Hintergrund fiel die Tendenz im KI-Hardwaresektor vorbörslich nicht einheitlich aus: Papiere des Prozessorherstellers AMD konnten zwar vorbörslich zulegen, doch jene des Konkurrenten Intel lagen nur auf ihrem Freitagsniveau. Im Speichersegment glauben Anleger noch nicht an eine nachhaltig bessere Stimmung, wie das vorbörsliche Minus von einem halben Prozent bei Sandisk zeigt.

Strategen der Citigroup sind bei US-Aktien und dem globalen Technologiesektor erst einmal vorsichtiger geworden. Die Experten der US-Bank bleiben zwar konstruktiv gestimmt für KI-Werte. Für eine Rückkehr zum "Overweight"-Votum wollen sie aber erst einmal abwarten, bis Positionen bereinigt sind und die Stimmung sich stabilisiert. In der Zwischenzeit sehen sie Potenzial in europäischen Aktien ausserhalb Grossbritanniens.

Laut dem Marktanalysten Maximilian Wienke vom Broker E-Toro bleibt Anlegern vor den am Dienstag erwarteten Inflationsdaten aus den USA ohnehin kaum Zeit zum Durchatmen - auch im Hinblick auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember, die noch nicht vollständig eingepreist sei. "Diese Woche könnte sich entscheiden, ob der Markt nach der monatelangen Wahlunsicherheit noch Kraft für eine Jahresendrally hat", so der Experte./tih/jha/