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05.08.2026 14:42:36

Aktien New York Ausblick: Dow vor nächstem Rekord - AMD und SpaceX unter Druck

NEW YORK (awp international) - Die am Vortag begonnene Rekordjagd der US-Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 könnte am Mittwoch gleich in die nächste Runde gehen. An der Nasdaq-Börse sieht es aber so aus, als ob der technologielastige Leitindex zu seiner Bestmarke weiter auf Abstand bleibt. Auf seinem Weg zurück zu dieser bahnt sich am Mittwoch nur ein relativ kleiner Schritt nach oben an.

Die Saison der Quartalsbilanzen in den USA ist in vollem Gang und hinterlässt weiter ihre Spuren bei den Kursen. Bange Blicke bleiben ausserdem nach Nahost gerichtet, nachdem die Hoffnung auf eine Lösung im Iran-Krieg den Ölpreis zuletzt deutlich unter Druck gesetzt hat. Im Iran-Krieg stehen die USA, der Iran und der Oman dem US-Portal "Axios" zufolge kurz vor einer Übergangslösung zur Öffnung der für die Handelsschifffahrt wichtigen Strasse von Hormus.

Der Broker IG berechnete den Dow eine Stunde vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher bei 54.345 Punkten. Der Rekord am Vortag lag bei 54.272 Zählern. Im marktbreiten S&P 500 gilt es, die 7.758 Zähler zu brechen. In beiden Fällen sieht es vorbörslich danach aus.

Der von Tech-Aktien dominierte Nasdaq 100 wurde von IG zuletzt 0,2 Prozent höher auf 29.799 Punkte taxiert. Hatten Investoren am Vortag gerade bei Tech-Werten beherzt zugegriffen, werden sie nun vereinzelt wieder vorsichtiger. Aktien von AMD büssten vorbörslich mehr als acht Prozent ein, weil der Chip-Hersteller hochgesteckte Erwartungen nicht erfüllen konnte. Analysten hatten sich noch optimistischere Aussagen mit Blick auf die KI-Aussichten erhofft.

Etwas auf die Stimmung könnten an der Nasdaq auch erwartete Kursverluste bei den SpaceX -Aktien drücken. Am Mittwoch ist der letzte Handelstag, bevor nach dem Börsengang die Haltefrist bestimmter Investorengruppen ausläuft. Ab Donnerstag könnten also viele Aktien des Weltraumkonzerns den Markt fluten. Der Kurs sackte vorbörslich um zehn Prozent ab, obwohl Quartalszahlen die Erwartungen übertrafen. Es half auch nicht, dass Elon Musk einen Jahresumsatz von einer Billion US-Dollar in Aussicht stellte.

Unter den weiteren Unternehmen mit Zahlenvorlagen gab es Gewinner und Verlierer. Positiv reagierten die Anleger vorbörslich auf die Buchungslage bei dem Online-Reiseportal Booking Holdings und dem Unterhaltungskonzern Walt Disney , der mit dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen von Analysten schlug.

Aus dem Pharmabereich hob sich Eli Lilly mit einem vorbörslichen Anstieg um fünf Prozent positiv ab vom europäischen Konkurrenten Novo Nordisk , bei dem Anleger enttäuscht auf eine erhöhte Prognose reagierten. Bei den Amerikanern war das Feedback auf ein erneut angehobenes Umsatzziel wegen Gewichtssenkern deutlich besser.

Im Tech-Sektor schnellte der Kurs des Rechenzentren-Ausrüsters Arista Networks vorbörslich um elf Prozent nach oben, nachdem eine überraschend hohe Umsatzprognose abgegeben wurde. In der Breite jedoch wirkte sich dies nach einer steilen Vortagsrally nicht mehr gross stützend auf die KI-Fantasie im Tech-Sektor aus.

Enttäuscht zeigten sich Anleger vom Ausblick des Dialyse-Anbieters Davita , wie ein vorbörslicher Abschlag von fast sechs Prozent zeigt. Dieser wagte trotz eines starken zweiten Quartals keine höheren Prognosen für das Gesamtjahr. Noch deutlicher um mehr als neun Prozent ging es bei der Online-Fotoplattform Pinterest bergab wegen eines enttäuschenden Ausblicks.

Auch bei Uber zeichnet sich mit einem Abschlag von 3,5 Prozent kein guter Handelstag ab. Die Prognose für das Buchungsvolumen des Fahrdienstvermittlers entsprach gerade so den Analystenschätzungen. Uber verwies aber auf harten Wettbewerb auf dem wichtigen Markt in Brasilien. Am Markt verstärkte dies die Sorgen der Investoren, wie sich das Unternehmen im Zeitalter der Robotaxis weiter entwickeln kann./tih/jha/

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