Aktien New York Ausblick: Dow verhalten nach Jobbericht - Nasdaq knapp im Minus

NEW YORK (awp international) - An der Wall Street bleiben die Anleger wohl auch zu Wochenschluss vorsichtig. Der aktuelle Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wurde, brachte nicht die klaren Impulse, um wieder Begehrlichkeiten für Aktien zu wecken. Eine weitere Verkaufswelle wurde zunächst aber auch nicht losgetreten.

Zuvor erwartete Verluste wurden allerdings aufgeholt oder zumindest reduziert. Die Taxe des Brokers IG für den Dow Jones Industrial schaffte es 40 Minuten vor dem Handelsauftakt mit 0,1 Prozent ins Plus auf 40.782 Punkte. Damit zeichnet sich für das Kursbarometer der Wall Street ein Wochenminus von knapp unter zwei Prozent ab. Dieses gleicht dann auch dem bisherigen Monatssaldo im September, der als schlechter Börsenmonat bekannt ist.

Knapp im Minus werden die Technologiewerte erwartet. Hier belastete der Geschäftsausblick von Broadcom. Die Indikationen für den stark von dieser Branche bestimmten Nasdaq 100 reduzierten ihr Minus aber auf zuletzt 0,2 Prozent. Der Nasdaq-Index steuert damit auf ein Wochenminus von etwas mehr als drei Prozent zu.

Die US-Wirtschaft schuf im August weniger Arbeitsplätze als erwartet. "Insgesamt ist der Arbeitsmarkt in einer stabilen Verfassung, wenngleich sich die Dynamik im Trend abschwächt", urteilte Ulrich Wortberg von der Helaba in einem ersten Kommentar. Seiner Einschätzung nach stützt dies die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed Mitte September ihre Zinsen senken kann. Für einen grossen Schritt um 0,50 Prozentpunkte, der von einigen für möglich gehalten wird, gebe es aber keine Argumente.

Bei Broadcom zog der mit Enttäuschung aufgenommene Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal im vorbörslichen Handel ein Minus von zuletzt sechs Prozent nach sich. Am Markt hiess es, das klassische Geschäft mit Chips abseits von Anwendungen für Künstliche Intelligenz, habe etwas enttäuscht. Credo am Markt war, dass infolge der eingepreisten Euphorie eigentlich positiv Überraschungen erforderlich seien, um den Ansprüchen zu genügen.

Broadcom ist einer der Anlegerfavoriten für Künstliche Intelligenz (KI) - einem Trendthema, für das in den vergangenen Monaten viel Fantasie eingepreist wurde. Zuletzt war der Hype dann aber schon abgeflacht, was sich in den vergangenen Monaten auch schon bei anderen KI-Werten bemerkbar machte. Die Aktien von Nvidia schafften es am Freitag im vorbörslichen Handel zuletzt leicht ins Plus.

Mit Blick auf kleinere Technologiewerte gab es auch Resultate von den Softwareunternehmen Docusign und UiPath . Während letztere Aktien mit einem Anstieg um neun Prozent davon profitierten, dass das diesjährige Umsatzziel die Erwartungen übertraf, waren die Reaktionen bei Docusign verhaltener. Zur Profitabilität gab es hier positive Stimmen, aber auch Skepsis bezüglich der Rechnungsstellungen (Billings)./tih/mis