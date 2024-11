Aktien New York Ausblick: Dow schwächer nach Rekord - Analog Devices hilft Techs

NEW YORK (awp international) - Die wichtigsten US-Indizes driften zum Start am Dienstag wohl auseinander. Während der rekordhohe Dow Jones Industrial sich den Verlusten in Europa und zuvor Asien anschliesst, profitiert der Nasdaq 100 von guten Geschäftszahlen von Analog Devices.

Der Broker IG taxiert den US-Leitindex Dow gut eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent tiefer auf 44.667 Punkte. Mit 44.815 Punkten hatte er tags zuvor eine Bestmarke erreicht und das Jahresplus auf fast 19 Prozent ausgeweitet. Den Nasdaq 100 erwartet IG derweil 0,3 Prozent höher bei 20.866 Punkten. Sein Rekord von 21.182 Punkten ist inzwischen zwei Wochen alt.

Nachdem tags zuvor Donald Trumps Mann für die Finanzen der USA, ein Hedgefonds-Manager nämlich, bei den Anlegern gut angekommen war, sorgte nun eine Kurznachricht des künftigen US-Präsidenten weltweit für etwas Katerstimmung. Trump hat darin Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China für den ersten Tag seiner zweiten Amtszeit angekündigt.

Besonders Autowette zeigten in Europa Schwäche. Aber Trumps Zölle treffen auch US-Konzerne, wie vorbörslich schwache Kurse bei General Motors und Ford zeigen. Wegen ihrer Produktion in Mexiko und Kanada würden die für Importe aus Mexiko und Kanada angekündigten 25 Prozent Zoll ihre Gewinne massiv schmälern, kommentierten die Experten vom Investmenthaus Evercore ISI.

Zudem sorgten enttäuschende Umsatzsignale bei einigen Aktien für heftigen Verkaufsdruck. Die Papiere des Einzelhandelskonzerns Kohl's erwischte es mit minus 14 Prozent besonders heftig, aber auch Zoom und Best Buy erging es nicht viel besser.

Gute Geschäftszahlen von Analog Devices sorgten indes nicht nur beim Halbleiterwert für Gewinne, sondern schoben auch die Branche in Europa etwas an./ag/jha/