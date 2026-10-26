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26.10.2026 13:57:36

Aktien New York Ausblick: Dow mit Stabilisierung nach Talfahrt

NEW YORK (awp international) - Nach den Verlusten vom Freitag dürfte es an der Wall Street am Montag zum Handelsbeginn moderat nach oben gehen. Für Entlastung dürften die nach dem jüngsten Preissprung wieder etwas gesunkenen Ölpreise sorgen. Am Freitag waren die Preise für Rohöl zeitweise auf den höchsten Stand seit April gestiegen.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 52.354 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 erwartet IG 0,6 Prozent im Plus bei 29.126 Punkten. Die US-Börsen starten in dieser Woche wegen der in den USA noch nicht erfolgten Umstellung auf Winterzeit eine Stunde früher.

Die Börsenwoche steht im Zeichen aktueller Quartalszahlen einiger wichtiger US-Technologiekonzerne wie Microsoft , Alphabet und Amazon . Anleger dürften dabei vor allem die Ausgaben der Unternehmen für den Ausbau Künstlicher Intelligenz (KI) unter die Lupe nehmen. Zudem stehen in dieser Woche geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan auf der Agenda.

Der Plattform-Konzern Meta will durch den Verkauf von Aktien bis zu 95 Milliarden US-Dollar für seine KI-Investitionen einnehmen. Damit will sich das Unternehmen Kapital für den Wettlauf bei der Entwicklung Künstlicher Intelligenz sichern. Dabei hat Meta bereits Nvidia , AMD sowie Broadcom als mögliche Investoren gewonnen. Die drei Unternehmen hätten ihr Interesse bekundet, im Rahmen des Aktienangebots Stammaktien der Klasse A im Gesamtwert von bis zu fünf Milliarden Dollar zu kaufen, hiess es. Die Meta-Aktien fielen vorbörslich um 0,9 Prozent.

Die Papiere von Verizon büssten trotz guter Zahlen vorbörslich 0,9 Prozent ein. Der Telekomkonzern meldete für das dritte Quartal den stärksten Zuwachs an Mobilfunkkunden seit fünf Jahren. Der Umsatz stieg um 1,5 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie um gut 8 Prozent. Das Unternehmen hob zudem seine Ziele für das Gesamtjahr an.

Die Anteilsscheine von Tesla legten vorbörslich um 2,3 Prozent zu. Die britische Investmentbank Barclays hatte die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und dabei auf Fusionsmöglichkeiten mit SpaceX verwiesen.

Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk habe die Überlegung auf den Telefonkonferenzen nach den Quartalsberichten beider Unternehmen bestätigt, schrieb Analyst Dan Levy. Damit würde wohl ein deutlicher Bewertungsaufschlag für Tesla einhergehen. Die SpaceX-Papiere stiegen vorbörslich um 0,5 Prozent. Das Raumfahrt-Unternehmen hatte mitgeteilt, einen Leasingvertrag mit dem Finanzinvestor Apollo über Graphik-Hardware im Wert von 40 Milliarden US-Dollar geschlossen zu haben.

Die Titel von Surgery Partners sprangen vorbörslich um knapp 24 Prozent nach oben, nachdem die "Financial Times" berichtet hatte, dass das gemeinnützige katholische Gesundheitsunternehmen Bon Secours Mercy Health in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem Anbieter chirurgischer Versorgungsleistungen steht./edh/jha/

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