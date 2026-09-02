Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’325.9 -0.1%  SPI 20’151 0.0%  Dow 52’762 0.0%  DAX 25’860 -0.4%  Euro 0.9435 0.3%  EStoxx50 6’363 -0.1%  Gold 4’336 0.2%  Bitcoin 62’379 -0.9%  Dollar 0.8148 0.4%  Öl 94.5 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Natixis prognostiziert Goldpreis bei 5'000 US-Dollar bis Jahresende 2026
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline
Uber-Aktie klettert: Grossangelegter Stellenabbau - Schritt für Wachstumspläne
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

29’077.22
Pkt
-379.75
Pkt
-1.29 %
01.09.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

02.09.2026 14:33:36

Aktien New York Ausblick: Dow leicht im Plus - Anleger bleiben vorsichtig

NEW YORK (awp international) - Nach den Verlusten im bisherigen Wochenverlauf zeichnet sich an den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte ein von Vorsicht dominierter Start in den Handel ab. Getrübt wird die Stimmung weiter von Inflationsängsten angefacht von den gestiegenen Ölpreisen. Dies schüre am Markt die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank, hiess es.

Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher bei 52.914 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag wenig verändert bei 29.071 Zählern.

"Im Epizentrum der Sorgen stehen neue Kampfhandlungen im Iran-Konflikt und die damit einhergehenden Anstiege der Energiepreise", so Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem gebe es Hinweise darauf, dass die US-Notenbank bald handeln könnte, um etwas gegen die hohe Inflation zu tun.

US-Notenbankchef Kevin Warsh hatte zuletzt deutlich gemacht, dass die Inflation nicht schnell genug zurückgehe, was am Markt die Erwartung einer baldigen Leitzinserhöhung befeuerte. "Die neue Ausgangslage scheint nun zu sein, dass die Fed die Zinsen im September letztlich doch anheben wird", so Marktanalyst Chris Turner von ING. Angesichts einer relativ robusten Wirtschaft werde die Fed handeln müssen.

Unter den Einzelwerten stiegen die Papiere von Dell vor der Startglocke um 9,2 Prozent. Der Computerkonzern hatte am Vorabend in New York starke Quartalszahlen vorgelegt und seine Jahresprognose angehoben. Dell profitierte dabei vor allem von der starken Nachfrage nach KI-Servern.

Auch Palo Alto Networks hatte nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt und dabei einen Gewinnausblick für das Gesamtjahr vorgelegt, der die Markterwartungen übertroffen hat. Die Aktie gab im vorbörslichen Handel jedoch um 1,4 Prozent nach. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs jedoch fast verdoppelt, was nun auf Gewinnmitnahmen hindeutet.

Aktien von GitLab machten einen Kurssprung um 24 Prozent nach oben. Das Software-Unternehmen hatte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben und damit die Erwartungen übertroffen.

Für die Aktie von Credo Technology ging es nach Quartalszahlen um zehn Prozent nach unten.

Broadcom stiegen zuletzt um 0,4 Prozent. Der Chipkonzern legt nach Handelsschluss in den USA Quartalszahlen vor./err/jha/

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:00 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
10:16 Novartis hält SMI in der Spur
09:38 Marktüberblick: Versicherer gesucht
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Unter 26‘000 Punkten
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’841.42 19.64 SNBHTU
Short 15’156.70 13.65 SQBAIU
Short 15’708.33 8.93 SDB44U
SMI-Kurs: 14’325.88 02.09.2026 14:47:32
Long 13’657.64 19.64 S6BJTU
Long 13’346.20 13.78 SWBZHU
Long 12’795.15 8.93 SGHBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Novartis Aktie News: Novartis zündet am Nachmittag Kursrakete
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Swiss Life-Aktie leichter: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht
2. Quartal 2026: NVIDIA setzt auf diese US-Aktien
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
August 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der August 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 29’077.22 -1.29%