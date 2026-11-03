Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
03.11.2026 14:54:36
Aktien New York Ausblick: Dow gibt am Tag der Zwischenwahlen leicht nach
NEW YORK (awp international) - Am Tag der viel beachteten Zwischenwahlen (Midterms) in den Vereinigten Staaten dürften sich die Anleger an den US-Börsen eher zurückhalten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart am Dienstag 0,2 Prozent tiefer auf 51.861 Punkte.
Der technologielastige Nasdaq-100-Index wird von IG 0,8 Prozent höher taxiert, nachdem er zu Wochenbeginn 1,4 Prozent verloren hatte. Der Google-Mutterkonzern Alphabet hatte die Sorgen vor exzessiven Ausgaben rund um Künstliche Intelligenz (KI) wieder angeheizt. Am Dienstag nun könnten sich die Technologiewerte erst einmal stabilisieren.
Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner stimmen heute über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab. Bei den Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Bislang halten die Republikaner von US-Präsident Donald Trump eine hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses.
Meinungsforschern und Wahlanalysten zufolge spricht einiges dafür, dass die Demokraten unter dem Eindruck von Trumps schlechten Beliebtheitswerten gestärkt aus der Wahl hervorgehen könnten. Erste Ergebnisse werden nach mitteleuropäischer Zeit in der Nacht zu Mittwoch erwartet.
Die Zwischenwahlen können laut Experten zuvorderst einzelne Sektoren des Aktienmarktes bewegen. Die grosse Richtung dürften im Prinzip weiter die grundlegenden Kurstreiber wie das generelle Gewinnwachstum der Unternehmen oder die Aussicht auf eine nicht zu straffe Zinspolitik der Notenbank vorgeben.
Unter den Einzelwerten steht unter anderem Apple im Blick. Der iPhone-Konzern bekommt im üblicherweise lukrativen Weihnachtsgeschäft Gegenwind durch stark gestiegene Speicherchip-Preise. Apple enttäuschte die Börse mit seinem Ausblick auf das laufende Vierteljahr, die Aktien fielen im vorbörslichen US-Handel um knapp vier Prozent.
Die KI-gestützte Daten- und Analyseplattform Palantir , zu deren Hauptkunden das US-Militär zählt, veröffentlichte einen Quartalsausblick. Nach Einschätzung von Brent Thil vom Investmenthaus Jefferies legte Palantir starke Quartalszahlen vorgelegt. Der einzige Wermutstropfen sei das etwas geringere Wachstum im US-Geschäftskundenbereich. Zudem deute die Prognose für das vierte Quartal an, dass es zukünftig zu einer weiteren Verlangsamung kommen könnte. Damit sackten die Anteilsscheine um mehr als sechs Prozent ab.
Bei der cloudbasierten E-Commerce-Plattform Shopify war der Quartalsumsatz zum ersten Mal seit vier Jahren hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Dies schockte die Anleger offenbar, der Aktienkurs knickte um 16 Prozent ein./la/mis
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51’786.72
|-0.38%
|NASDAQ Comp.
|25’372.01
|0.83%
|NASDAQ 100
|28’180.26
|0.68%
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex zulegt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.