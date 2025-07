Aktien New York Ausblick: Dow-Aktien weiter robuster als Tech-Werte

NEW YORK (awp international) - Vorsicht prägt am Mittwoch das Geschehen an den US-Aktienmärkten. Dabei dürfte sich der Dow Jones Industrial erneut positiv abheben von anderen Indizes, deren Rekordjagd zuletzt ins Stocken geraten war. Eine Stunde vor dem Handelsauftakt wurde der Wall-Street-Leitindex mit 44.507 Punkten ganz knapp im Plus taxiert. Sein Abstand zur Bestmarke von 45.073 Punkten liegt damit weiter bei mehr als 500 Punkten.

Beim S&P 500 würden schon kleine Gewinne reichen, um nach einem Pausentag wieder eine Bestmarke zu erreichen. Vorbörslich zeichneten sich diese jedoch nicht ab, genauso wie beim Nasdaq 100 , der am Vortag zu seinem Rekord etwas deutlicher auf Abstand gegangen war. Am Mittwoch steuert er nach der Berechnung des Brokers IG auf einen 0,3 Prozent tieferen Start zu.

Nachdem zuletzt die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank Fed zugenommen haben, blicken Anleger gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht, der vor dem verlängerten Wochenende bereits am Donnerstag veröffentlicht wird. Signale dafür gab es mit den Jobdaten des Dienstleisters ADP. Die Privatwirtschaft der USA hat dabei im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut.

Weiter im Anlegerfokus steht ausserdem das näher rückende Ende von Donald Trumps Übergangsfristen im Zollstreit. Laut der ING Bank ist US-Protektionismus nach wie vor das Gebot der Stunde. "Wir gehen nicht davon aus, dass die laufenden Verhandlungen bis zum 9. Juli vollständig abgeschlossen sein werden, daher sind Verlängerungen der laufenden Gespräche wahrscheinlich", betonte die ING-Ökonomin Inga Fechner.

Banken bleiben unter den Dow-Werten mit einer möglichen Fortsetzung ihrer Rekordrally im Blick. JPMorgan und Goldman Sachs steuern auf leichte Kursgewinne von bis zu 0,4 Prozent zu. Nachdem Geldhäuser den jüngsten Stresstest bestanden hatten, war es keine Überraschung, dass höhere Dividenden angekündigt wurden. JPMorgan hat zudem noch ein 50 Milliarden Dollar schwere Aktienrückkäufe verkündet.

Nur geringfügig erholt zeigten sich vorbörslich die Tesla -Aktien. Am Vortag hatten sie stark darunter gelitten, dass sich der Streit zwischen Konzernchef Elon Musk und dem US-Präsidenten Trump wegen dessen Steuerplänen wieder zugespitzt hat. Nun ging es vorbörslich in Erwartung von Auslieferungszahlen moderat um 0,3 Prozent nach oben. Schon bekannt sind Daten vom schnell wachsenden Elektroauto-Markt in China, die Tesla erstmals in diesem Jahr ein geringes Wachstum bescheinigten.

Aktien wie Sunrun oder Solaredge dürften derweil an ihre Vortagsgewinne anknüpfen. Schon am Dienstag hatten die Anleger bei den Solarunternehmen sehr erleichtert darauf reagiert, dass nach einem Beschluss im US-Senat die Aussicht auf mildere Förderkürzungen im Bereich der Erneuerbaren Energien besteht. Von Analysten wurde ein erweitertes Zeitfenster hervorgehoben, in dem neue Projekte noch gefördert werden können.

Einen Kurseinbruch um 31 Prozent müssen die Aktionäre von Centene hinnehmen. Der Krankenversicherer zog seine Prognose zurück und begründete dies mit den Trends auf dem Versicherungsmarkt, die von den bisherigen Annahmen abwichen. Dies könnte auch auf die Konkurrenten Humana sowie UnitedHealth abfärben. Auch für deren Aktien zeichnet sich auf ihrer Erholung ein Rückschlag ab./tih/jha/