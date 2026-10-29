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29.10.2026 13:24:36
Aktien New York Ausblick: Alphabet bremst Nasdaq-Erholungsrally aus
NEW YORK (awp international) - Die seit einer Woche laufende Erholungsrally an der US-Börse Nasdaq dürfte am Donnerstag ausgebremst werden. An der Wall Street werden zwar ebenfalls Verluste erwartet, jedoch deutlich geringere. Mit der Google-Mutter Alphabet und der südkoreanischen Samsung belasten zwei Schwergewichte aus der weltweiten Technologiebranche nach vorgelegten Quartalsberichten die Stimmung. Vor allem wird erneut gezweifelt, ob sich die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) auszahlen werden.
Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq-100-Index rund eine Stunde vor Börsenstart 1,2 Prozent tiefer auf 29.450 Punkte. Der Dow Jones Industrial wird von IG 0,3 Prozent tiefer auf 52.330 Punkte taxiert.
Während Alphabet am Vorabend über steigende Investitionen berichtet hatte und beim freien Barmittelzufluss mit rund 9 Milliarden US-Dollar ins Minus gerutscht ist, meldete Microsoft erneut ein kräftiges Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Zudem kommt es gut an, dass Microsofts Investitionen mit einem Plus von 30 Prozent im Jahresvergleich nicht ganz so hoch ausfielen wie erwartet. Die Aktien der beiden schlugen vorbörslich unterschiedliche Richtungen ein. Für Alphabet ging es um 11 Prozent abwärts. Microsoft dagegen stieg um 0,8 Prozent.
"Die Botschaft lautet: Der Markt belohnt Ausgabendisziplin und bestraft Investitionen ohne Cashflow-Deckung", resümierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Messlatte der Erwartungen hängt zu hoch, als dass sich die Anleger mit einem blossen Erreichen der Erwartungen zufriedengeben würden." Entsprechend ergibt sich angesichts der Quartalsberichte beider Unternehmen keine neue Euphorie für den KI-Sektor oder den Gesamtmarkt.
Die Eli-Lilly-Aktie steuert unterdessen auf ein nächstes Rekordhoch zu. Vorbörslich gewann sie 4,7 Prozent auf 1.349 Dollar, womit die erst in der vergangenen Woche erreichte Bestmarke übertroffen wäre. Beim Pharmakonzern trieben der Gewichtssenker Zepbound und das Diabetesmittel Mounjaro das Wachstum auch im dritten Quartal mächtig an. Die Geschäfte liefen insgesamt noch besser als erwartet, weshalb Konzernchef David Ricks ein weiteres Mal das Jahresumsatzziel anhob.
Auf Rekordkurs ist zudem die Ebay-Aktie nach soliden Quartalszahlen. Mit einem vorbörslichen Plus von 6,1 Prozent auf 125,20 Dollar würde sie ihren bisherigen Höchststand von Mitte Oktober übertreffen.
Dass sich Marvell Technology laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Lumentum befindet, sorgte dagegen für einen vorbörslichen Kurseinbruch von 11,3 Prozent. Die Aktie des Herstellers optischer Komponenten für Rechenzentren hingegen gewann zugleich rund 6 Prozent./ck/stk
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