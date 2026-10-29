Aktien New York Ausblick: Alphabet bremst Nasdaq-Erholungsrally aus

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’811 0.4%  SPI 20’847 0.3%  Dow 51’852 -0.9%  DAX 25’818 -0.9%  Euro 0.9190 -0.2%  EStoxx50 6’131 -1.2%  Gold 3’887 -3.4%  Bitcoin 63’486 -1.2%  Dollar 0.8237 0.2%  Öl 117.8 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335ABB1222171Holcim1221405Novartis1200526Partners Group2460882Logitech2575132Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
CoreWeave und andere KI-Aktien: Warum Optionshändler mit steigender Volatilität rechnen
KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten
Bayer-Aktie führt DAX an: Pharmakonzern gewinnt Glyphosat-Prozess
Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Folgeauftrag über 21 Züge aus Finnland erhalten
Suche...
ETF Sparplan

NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271

25’379.13 Pkt
-805.59 Pkt
-3.08 %
18:17:53
Handeln
Top-Partner CFD-Broker
Plus500
  • Keine Kommissionen, enge Spreads
  • Hebel- und Long/Short-Trading, fortgeschrittene Analysetools, kostenlose Echtzeitkurse etc.
  • CFD-Trading auf Aktien, Indizes, Krypto, Rohstoffe und Devisen
Direkt zu Plus500 CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Premium-Partner
Saxo Bank
  • Lizenzierte Schweizer Bank (FINMA)
  • Keine Depotgebühren bei aktivierter Wertpapierleihe
  • Aktien, ETFs, Optionen, FX, CFDs, Futures, Rohstoffe, Bonds, Mutual Funds - auf einer Plattform
  • Gratis Expertenanalysen und Trading-Signale
  • Saxo Deal: Rückerstattung der Courtagen bis CHF 200 während 90 Tagen
Direkt zur Saxo Bank
Swissquote
  • Börsenkotiert und FINMA-reguliert
  • Konkurrenzfähige Spreads ab 1.1 Pips
  • Handeln Sie 400 der besten CFDs in allen Anlageklassen: von Währungen, Aktien und Indizes bis hin zu Edelmetallen, Energierohstoffen, Staatsobligationen und Kryptowährungen.
  • Steigern Sie Ihre Performance mit flexiblen Hebeleffekten bis zu 1:100
  • Geniessen Sie eine Ausführungsgeschwindigkeit von durchschnittlich 9 Millisekunden in Verbindung mit einer Ausführungsquote von 98%
Direkt zu Swissquote
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

29.10.2026 13:24:36

Aktien New York Ausblick: Alphabet bremst Nasdaq-Erholungsrally aus

NEW YORK (awp international) - Die seit einer Woche laufende Erholungsrally an der US-Börse Nasdaq dürfte am Donnerstag ausgebremst werden. An der Wall Street werden zwar ebenfalls Verluste erwartet, jedoch deutlich geringere. Mit der Google-Mutter Alphabet und der südkoreanischen Samsung belasten zwei Schwergewichte aus der weltweiten Technologiebranche nach vorgelegten Quartalsberichten die Stimmung. Vor allem wird erneut gezweifelt, ob sich die enormen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) auszahlen werden.

Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq-100-Index rund eine Stunde vor Börsenstart 1,2 Prozent tiefer auf 29.450 Punkte. Der Dow Jones Industrial wird von IG 0,3 Prozent tiefer auf 52.330 Punkte taxiert.

Während Alphabet am Vorabend über steigende Investitionen berichtet hatte und beim freien Barmittelzufluss mit rund 9 Milliarden US-Dollar ins Minus gerutscht ist, meldete Microsoft erneut ein kräftiges Wachstum der Cloud-Plattform Azure. Zudem kommt es gut an, dass Microsofts Investitionen mit einem Plus von 30 Prozent im Jahresvergleich nicht ganz so hoch ausfielen wie erwartet. Die Aktien der beiden schlugen vorbörslich unterschiedliche Richtungen ein. Für Alphabet ging es um 11 Prozent abwärts. Microsoft dagegen stieg um 0,8 Prozent.

"Die Botschaft lautet: Der Markt belohnt Ausgabendisziplin und bestraft Investitionen ohne Cashflow-Deckung", resümierte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. "Die Messlatte der Erwartungen hängt zu hoch, als dass sich die Anleger mit einem blossen Erreichen der Erwartungen zufriedengeben würden." Entsprechend ergibt sich angesichts der Quartalsberichte beider Unternehmen keine neue Euphorie für den KI-Sektor oder den Gesamtmarkt.

Die Eli-Lilly-Aktie steuert unterdessen auf ein nächstes Rekordhoch zu. Vorbörslich gewann sie 4,7 Prozent auf 1.349 Dollar, womit die erst in der vergangenen Woche erreichte Bestmarke übertroffen wäre. Beim Pharmakonzern trieben der Gewichtssenker Zepbound und das Diabetesmittel Mounjaro das Wachstum auch im dritten Quartal mächtig an. Die Geschäfte liefen insgesamt noch besser als erwartet, weshalb Konzernchef David Ricks ein weiteres Mal das Jahresumsatzziel anhob.

Auf Rekordkurs ist zudem die Ebay-Aktie nach soliden Quartalszahlen. Mit einem vorbörslichen Plus von 6,1 Prozent auf 125,20 Dollar würde sie ihren bisherigen Höchststand von Mitte Oktober übertreffen.

Dass sich Marvell Technology laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Lumentum befindet, sorgte dagegen für einen vorbörslichen Kurseinbruch von 11,3 Prozent. Die Aktie des Herstellers optischer Komponenten für Rechenzentren hingegen gewann zugleich rund 6 Prozent./ck/stk

In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:44 SMI setzt neue Bestmarke
09:34 Marktüberblick: Quartalszahlen sorgen für Bewegung
08:36 Logo WHS Nasdaq fällt nach Fed-Entscheid – dieser LONG-Trade wird zum Krimi!
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Hält die Unterstützung?
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Ausbau von KI-Rechenzentren: Erste Risse im Boom oder gesunde Konsolidierung?
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’398.02 19.94 SGB0YU
Short 15’741.22 13.66 SQRBDU
Short 16’330.17 8.81 SOB5MU
SMI-Kurs: 14’810.66 30.10.2026 17:30:30
Long 14’169.97 19.16 SYBDTU
Long 13’860.54 13.66 SOE7BU
Long 13’282.09 8.92 SNBW3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Intel
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit roten Vorzeichen
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
UBS-Aktie klettert: Regierungsanalyse beziffert hohe Kosten bei möglichem Wegzug
Amrize-Aktie dreht dennoch ins Plus: Schwache Zahlen belasten - Aktienrückkaufprogramm vorzeitig abgeschlossen
Stadler Rail-Aktie dennoch tiefer: Folgeauftrag über 21 Züge aus Finnland erhalten
Bayer-Aktie führt DAX an: Pharmakonzern gewinnt Glyphosat-Prozess
Apple-Aktie legt zu: Konzern sichert Büroflächen für bis zu 700 Arbeitsplätze in Zürich

Top-Rankings

Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im Oktober 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 44/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.