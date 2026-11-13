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13.11.2026 20:00:36

Aktien New York: Anleger trennen sich von Halbleiteraktien

NEW YORK (awp international) - Verkäufe von Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag das Bild an der Wall Street und der Nasdaq-Börse geprägt. Investoren trieb die Sorge um, dass die Turbulenzen rund um das KI-Schwergewicht Nvidia politischen Druck auf die gesamte Chip-Branche zur Folge haben könnte. Der nicht zuletzt von Halbleiteraktien dominierte Nasdaq 100 fiel um 1,4 Prozent auf 27.903 Punkte. Für die Börsenwoche zeichnet sich dennoch ein Plus von 3,4 Prozent ab.

Deutlich besser hielten sich die Papiere der "Old Economy", Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um. Das verhalf beispielsweise den Aktien von Coca-Cola zu einem Rekordhoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich mit zum Vortag unveränderten 52.297 Zählern deutlich besser als der Nasdaq 100. Auf Wochensicht bringt es der Dow auf plus zwei Prozent. Mit Walmart , Procter & Gamble und Nike legten weitere konsumnahe Aktien zu.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,6 Prozent auf 7.550 Punkte. Auch in diesem Index sind die grossen Technologiewerte schwerer gewichtet als im Dow Jones Industrial.

Die Kurse der Grossen aus der Chip-Branche wie AMD , Applied Materials , Micron und Broadcom büssten zwischen vier und zehn Prozent ein. Die Papiere des weiterhin im Rampenlicht stehenden KI-Trendsetters Nvidia fielen um 2,5 Prozent. Der Branchenindex Philadelphia Semiconductor Index büsste vier Prozent ein.

Marktexperte Stephen Innes verwies darauf, dass sich nach den jüngsten Turbulenzen rund um Nvidia die Untersuchungen im US-Kongress intensivierten. So habe sich der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, für striktere Kontrollen von Ausfuhren hochleistungsfähiger Halbleiter nach China ausgesprochen. "Die politischen Konsequenzen könnten sich weit über den nächsten Quartalsbericht von Nvidia hinaus ausweiten", so Innes. Das knapp vier Billionen US-Dollar schwere Unternehmen präsentiert in der kommenden Woche Geschäftszahlen.

Negative Schlagzeilen machte am Freitag Microsoft : Eine stundenlange Grossstörung hat weltweit viele Unternehmen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten des Software-Konzerns abgeschnitten. Betroffen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365. Am Abend teilte das Unternehmen mit, die Probleme im Griff zu haben. Der Aktienkurs drehte daraufhin ins Plus.

Geschäftszahlen hatte es am Vorabend nach Börsenschluss von zwei Technologie-Unternehmen gegeben. Bei Cisco hielt die erste Freude über eine erhöhte Umsatzprognose nicht lange an, der Kurs fiel um gut sechs Prozent und war grösster Verlierer im Dow. Im ersten Geschäftsquartal galt die Auftragsentwicklung als Enttäuschung.

Durchwachsen war das Bild auch bei Applied Materials , die Aktien verloren vier Prozent. Analyst Stacy Rasgon von Bernstein attestierte dem Chipindustrie-Ausrüster ein gutes viertes Geschäftsquartal. Das Unternehmen sei im derzeit stürmischen Branchenumfeld ein Ruhepol. Die Aktien konnten sich gleichwohl dem allgemeinen Ausverkauf im Chip-Segment nicht entziehen./bek/he

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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