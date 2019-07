Aktien New York: Anleger lassen wieder Vorsicht walten

NEW YORK (awp international) - Nach den Kursrekorden in der vergangenen Woche sind Anleger etwas vorsichtiger in die neue Börsenwoche gegangen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag im frühen Handel um 0,46 Prozent auf 26 799,01 Punkte nach. Am Mittwoch wird Fed-Chef Jerome Powell dem Parlament zur Geldpolitik Rede und Antwort stehen. Sollte der oberste Notenbanker der USA die Zinsfantasien von Investoren bremsen, könnten diese enttäuscht reagieren und die Börsen wieder nachgeben.

Für den marktbreiten US-Aktienindex S&P 500 ging es um 0,50 Prozent auf 2975,42 Punkte nach unten. Der Index hatte am Mittwoch den Sprung über die Marke von 3000 Punkten nur denkbar knapp verpasst. Der Nasdaq 100 als Auswahlindex der Technologiewerte gab mit 1,02 Prozent auf 7760,95 Punkte etwas stärker nach. Technologieaktien gelten als besonders konjunktursensibel und somit als vergleichsweise risikoreich./bek/he