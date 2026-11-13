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13.11.2026 15:42:36

Aktien New York: Anleger begrüssen Preisdaten - Nvidia fallen erneut

NEW YORK (awp international) - Ein geringerer Preisauftrieb bei produzierten Waren und Dienstleistungen als erwartet hat am letzten Handelstag der Woche die US-Börsen noch einmal etwas angetrieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 52.440 Punkte zu. Damit zeichnet sich eine erfreuliche Börsenwoche mit einem Gewinn von 2,3 Prozent ab. Die im Rampenlicht stehenden Aktien von Nvidia fielen weiter ab.

In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise zwar erneut beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Oktober im Jahresvergleich um 6,5 Prozent zu. Der Anstieg war jedoch etwas geringer als von Volkswirten erwartet. Sie hatten mit 6,6 Prozent gerechnet.

Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf Punkte in den Handel. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 7.598 Zähler zu. Die grossen US-Börsenbarometer hatten am Vortag sämtlich leicht nachgegeben./bek/he

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Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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11:40 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
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09:29 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.18 S4ABWU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.81 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’072.95 13.11.2026 15:26:25
Long 14’437.06 19.18 S3DFBU
Long 14’116.36 13.71 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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