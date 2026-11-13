Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
13.11.2026 15:42:36
Aktien New York: Anleger begrüssen Preisdaten - Nvidia fallen erneut
NEW YORK (awp international) - Ein geringerer Preisauftrieb bei produzierten Waren und Dienstleistungen als erwartet hat am letzten Handelstag der Woche die US-Börsen noch einmal etwas angetrieben. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,3 Prozent auf 52.440 Punkte zu. Damit zeichnet sich eine erfreuliche Börsenwoche mit einem Gewinn von 2,3 Prozent ab. Die im Rampenlicht stehenden Aktien von Nvidia fielen weiter ab.
In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise zwar erneut beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Oktober im Jahresvergleich um 6,5 Prozent zu. Der Anstieg war jedoch etwas geringer als von Volkswirten erwartet. Sie hatten mit 6,6 Prozent gerechnet.
Der technologielastige Nasdaq 100 ging mit einem Abschlag von 0,3 Prozent auf Punkte in den Handel. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,1 Prozent auf 7.598 Zähler zu. Die grossen US-Börsenbarometer hatten am Vortag sämtlich leicht nachgegeben./bek/he
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|52’434.86
|0.26%
|NASDAQ Comp.
|25’330.49
|-0.14%
|S&P 500
|7’592.10
|0.00%
|NASDAQ 100
|28’201.36
|-0.31%
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen dürften am Freitag Gewinne verbuchen. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.