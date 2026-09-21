|Geschäftsbeziehung
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21.09.2026 07:19:00
Aktien im Fokus: Kühne+Nagel vertieft Zusammenarbeit mit Amazon
Kühne+Nagel baut seine Geschäftsbeziehung mit Amazon mit einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit aus.
Die Zusammenarbeit umfasst laut den Angaben unter anderem Logistikdienstleistungen für die Infrastruktur des Cloudproviders Amazon Web Services (AWS) - vom Bau und der Inbetriebnahme der Anlagen über die laufende Wartung und Modernisierung bis hin zu Erweiterungsprojekten. Es ist das erklärte Ziel von Kühne+Nagel, in diesem Geschäftsbereich zu wachsen.
Milliardenpotenzial mit Amazon
Wie AWP aus Unternehmenskreisen erfahren hat, erwirtschaftet Kühne+Nagel schon heute mit Amazon einen Jahresumsatz im hohen dreistelligen Millionenbereich. Die jetzige Vereinbarung habe das Potenzial, den Umsatz mit diesem Kunden auf mehrere Milliarden zu steigern.
Amazon erhält Call-Option auf Kühne+Nagel-Aktien
Die Vereinbarung beinhaltet gemäss Communiqué ausserdem eine Call-Option auf bestehende Kühne+Nagel-Aktien, die an kommerzielle Meilensteine und Serviceleistungen über bis zu sieben Jahre gebunden ist. Zur Grössenordnung macht das Unternehmen keine Angaben. Laut Insidern kann Amazon aber höchstens eine einstellige Prozentzahl an Kühne+Nagel erwerben. Womöglich werde nicht einmal die meldepflichtige 3-Prozent-Schwelle überschritten.
Schindellegi (awp)
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