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Klage eingereicht 25.07.2026 09:11:00

Aktien im Blick: Paramount setzt Warner-Übernahme vorerst aus

Aktien im Blick: Paramount setzt Warner-Übernahme vorerst aus

Die milliardenschwere Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance verzögert sich deutlich.

Paramount Global
9.86 EUR -3.20%
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Der Hollywood-Konzern Paramount Skydance setzt den Kauf des Konkurrenten Warner Bros Discovery nach einer Wettbewerbsklage von zwölf US-Bundesstaaten vorerst aus. Die Übernahme solle erst nach einer Entscheidung zu der Klage oder spätestens am 1. Juni 2027 weiter vorangetrieben werden, wie aus am Freitag vorliegenden Gerichtsunterlagen hervorgeht. Die nachbörslichen Reaktionen der beteiligten Unternehmen fielen bescheiden aus.

Gericht setzt Übernahme vorerst aus

Zuvor hatte eine Richterin das Geschäft zunächst bis Mitte August ausgesetzt, um über die Forderung der Bundesstaaten nach einer einstweiligen Verfügung gegen den Vollzug der Übernahme zu entscheiden. Dabei signalisierte sie, dass sie die Wettbewerbsbedenken der Bundesstaaten, darunter Kalifornien, durchaus ernst nimmt.

Bundesstaaten warnen vor Wettbewerbsnachteilen

Die Bundesstaaten argumentieren unter anderem, der Zusammenschluss werde den Wettbewerb bei populären Filmen verzerren und dadurch die Kinos unter Druck setzen. Aus Sicht der Richterin konnten sie zumindest demonstrieren, dass Paramount und Warner zusammen einen erheblichen Marktanteil in dem Geschäft hätten, was zunächst eine mehrwöchige Aussetzung der Fusion rechtfertige.

Die US-Regierung hatte das Milliardengeschäft ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu der Einschätzung, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch den US-Verbrauchern schaden werde - sowohl im TV- und Streaming-Geschäft als auch in der Filmproduktion. Die EU-Kommission billigte die Übernahme hingegen mit Auflagen.

Paramount setzte sich gegen Netflix durch

Hinter Paramount steht die Familie des Software-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer von Präsident Donald Trump bekannt ist. Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts der Branchengrösse verständigt. Doch Paramount liess nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN. Das Geschäft ist nun rund 111 Milliarden Dollar schwer.

Aktien reagieren kaum

Die Paramount-Skydance-Aktie gab im NASDAQ-Handel am Freitag 3,20 Prozent auf 8,21 US-Dollar nach. Nachbörslich zeigte sie sich kaum verändert. Die Warner-Bros.-Discovery-Aktie verlor 0,69 Prozent auf 25,77 US-Dollar. Nach US-Börsenschluss waren weitere leichte Verluste zu sehen.

LOS ANGELES (awp)

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com
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