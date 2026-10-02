Paramount Skydance Aktie 143194000 / US69932A2042
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02.10.2026 17:06:00
Aktien im Blick: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heissen
Nach der Übernahme des Hollywood-Schwergewichts Warner Brothers durch den Rivalen Paramount wird der gemeinsame Dachkonzern Skydance heissen.
Paramount und Warner hätten beide ihre eigene Identität und Marken, argumentierte Ellison auf der Online-Plattform X. Man habe verhindern wollen, dass einer der beiden Namen nach dem Zusammenschluss den anderen in den Schatten stellt. Die mehr als 110 Milliarden Dollar schwere Warner-Übernahme soll voraussichtlich kommende Woche abgeschlossen werden.
Ellisons Einkaufstour in Hollywood wird teilweise mit Geld seiner Familie finanziert. Sein Vater ist Tech-Milliardär Larry Ellison, der als Gründer des Software-Konzerns Oracle reich wurde.
Ursprünglich hatte sich im vergangenen Jahr schon Netflix mit Warner auf einen Kauf des Streaming- und Studiogeschäfts von Warner verständigt. Doch Paramount liess nicht locker und gab ein höheres Gebot für den gesamten Konzern Warner Bros. Discovery ab, inklusive der Fernsehsender wie CNN.
An der NASDAQ notiert die Warner-Aktie zeitweise auf Vortagesniveau bei 30,95 US-Dollar, während die Paramount Skydance-Papiere um 1,98 Prozent auf 9,53 US-Dollar zulegen.
/so/DP/men
LOS ANGELES (awp international)
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