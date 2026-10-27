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27.10.2026 11:51:36

Aktien Frankfurt: Zurückhaltung vor US-Tech-Zahlen und Zinsentscheiden

FRANKFURT (awp international) - Vor den anstehenden Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne und den Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag verhalten entwickelt. Der Dax notierte am späten Vormittag 0,1 Prozent höher bei 25.442 Punkten. Am Montag war der Leitindex zeitweise knapp über 25.500 Punkte zurückgekehrt, letztlich aber doch unter seiner 100-Tage-Durchschnittslinie geblieben.

Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es nun um 0,2 Prozent auf 30.240 Punkte abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,1 Prozent.

"Die Finanzmärkte stehen vor einer Woche, die wichtige Weichen für die nächsten Kursbewegungen stellen könnte. Mit den Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft am Mittwoch sowie Amazon am Donnerstag erreicht die Berichtssaison einen Höhepunkt", bemerkte Marktanalyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG.

Zudem stünden einige Zinsentscheidungen an: Am Mittwoch jene der US-Notenbank Fed, gefolgt von der EZB am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag. "Damit treffen innerhalb weniger Tage Unternehmenszahlen auf neue Signale zum künftigen Zinskurs. Diese Kombination hat das Potenzial, die Risikobereitschaft der Anleger deutlich zu verändern", so Bouhmidi.

Die Aktien von Beiersdorf rutschten nach der Vorlage der Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns um 3,3 Prozent ab, nachdem sie am Freitag noch auf das höchste Niveau seit April geklettert waren. Beiersdorf hielt den Umsatz im dritten Quartal stabil und damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der im Sommer gesenkte Jahresausblick wurde bestätigt. Ein Börsianer wertete aber das Geschäft der Sparte Tesa als Enttäuschung.

Der Autobauer Mercedes-Benz stutzt wegen der Krise in China und hoher Kosten seine Gewinnpläne für das laufende Jahr. Neben einem zunehmend herausfordernden Umfeld in China erwartet der Konzern auch höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material. Die Aktie verlor als Dax-Schlusslicht 3,6 Prozent und nähert sich damit dem tiefsten Stand seit sechs Jahren.

Die Titel von Suss Microtec wurden mit einem Kursabschlag von knapp 9,5 Prozent für ihre gesenkten Jahresziele abgestraft. Die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie fielen zeitweise auf das tiefste Niveau seit März und verloren seit dem Rekordhoch im Juni damit rund 60 Prozent an Wert.

Die Papiere der Porsche AG reagierten mit einem Kursplus von 3,8 Prozent auf Quartalszahlen des Sportwagenbauers. Bei Umsatz und operativem Ergebnis hatten Analysten etwas mehr auf dem Zettel, die Profitabilität traf jedoch die Erwartungen. Porsche-Chef Michael Leiters bestätigte den Jahresausblick. Die Stuttgarter hätten ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die zum Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, kommentierte JPMorgan-Analyst Jose Asumendi.

Cancom senkte wegen der weiter anhaltenden Kaufzurückhaltung seine Umsatzzielspanne für 2026. Im dritten Quartal fielen die Erlöse des IT-Dienstleisters und das operative Ergebnis (Ebitda) ging zurück. Der Aktienkurs sackte am SDax-Ende um 5,5 Prozent ab.

Der Finanzdienstleister Hypoport verdiente im dritten Quartal mehr als ein Jahr zuvor. Die Aktie stieg um 2,9 Prozent./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

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