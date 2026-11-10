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10.11.2026 14:18:36

Aktien Frankfurt: Weiter auf Erholungskurs - Dax flirtet mit Rekordhoch

FRANKFURT (awp international) - Dank weiter sinkender Ölpreise hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag an seine Vortageserholung angeknüpft. Der Dax notierte am Nachmittag 1,2 Prozent höher bei 26.573 Punkten. Damit nähert sich der Leitindex seinem Rekordhoch vom Donnerstag bei 26.692 Punkten. Der MDax gewann 0,6 Prozent auf 31.261 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,1 Prozent aufwärts.

Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, weil nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors grösser geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber helfen die weiter sinkenden Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt hatte.

Ansonsten beschäftigt die letzte heisse Woche der Berichtssaison die Anleger. Dabei steht unter anderem die Bilanz von Infineon im Fokus. Der Halbleiterkonzern erwartet nach einem Umsatz- und Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr ein deutlich anziehendes Wachstum im aktuellen Geschäftsjahr 2026/27. Dabei profitiert das Unternehmen weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Die Aktie stieg um 2,2 Prozent. Tags zuvor hatte sie bereits im Zuge einer deutlichen Erholung der KI- und Halbleiterwerte um 6,3 Prozent zugelegt.

Dagegen schlossen sich die Aktien von Jenoptik der Erholung im Techsektor nicht an und verloren nach finalen Quartalszahlen 3,3 Prozent. Das Optoelektronik-Unternehmen habe die hohen Erwartungen für das dritte Quartal nicht ganz erfüllt, hiess es am Markt. Laut den Analysten von Oddo BHF fiel der Gewinn je Aktie etwas schlechter aus als gedacht. Die hohe Aktienbewertung reflektiere bereits viele positive Nachrichten zum Halbleitergeschäft. Die Aktie ist seit Jahresanfang stark angestiegen.

Die Vorzüge von Henkel setzten mit plus 4,1 Prozent ihren zuletzt starken Lauf fort und erklommen den höchsten Stand seit rund anderthalb Jahren. Der Konsumgüterhersteller bestätigte seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. Die Quartalszahlen seien insgesamt sehr stark und die nun veröffentlichten Details unterstrichen die beeindruckende Entwicklung, hiess es von den Analysten von Bernstein Research.

Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S präzisierte seinen Ausblick für 2026 nach den Zahlen zum dritten Quartal. Die Analystenschätzung liegt in der Mitte der neuen Spanne. Die K+S-Papiere büssten 3,4 Prozent ein.

Die Titel von Medios gerieten nach Geschäftszahlen und einer vorsichtigeren Prognose mit minus 3,3 Prozent unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt der Kursverlust 24 Prozent. Das Spezialpharma-Unternehmen hatte für die ersten neun Monate des Jahres einen Einbruch des Nettoergebnisses um ein Drittel berichtet.

Die Aktien von Jungheinrich stiegen auf das höchste Niveau seit Ende September und notierten zuletzt 2,9 Prozent im Plus. Seit Jahresanfang steht aber noch immer ein Minus von 31 Prozent zu Buche. Der Staplerhersteller bestätigte seine Ziele für 2026. Die Analysten von Jefferies schrieben, der angepasste Rahmenplan bis 2030 lasse Luft nach oben für die Gewinnschätzungen./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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