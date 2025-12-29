Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
MDAX 252367 / DE0008467416

30’337.01
Pkt
34.23
Pkt
0.11 %
12:12:52
29.12.2025 11:57:36

Aktien Frankfurt: Verhaltener Auftakt in letzte Handelswoche des Jahres

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt ist nach den Weihnachtsfeiertagen wenig verändert in die verkürzte Woche vor Silvester gestartet. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern.

Der Dax bewegt sich am Montag kaum und notierte gegen Mittag 0,2 Prozent tiefer bei 24.295 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Werte stagnierte auf dem Schlussniveau vom 23. Dezember, dem letzten Handelstag vor Weihnachten, bei 30.305 Zählern. Für den EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, ging es um 0,1 Prozent auf 5.743 Punkte abwärts.

Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr gross am Dax-Jahresplus von gut 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der Dax in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke.

Das Wohl und Wehe der Rüstungswerte hängt auch zwischen den Jahren an den Ukraine-Gesprächen. Ein mit Spannung erwartetes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war am Wochenende ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Die Nachfrage nach Rüstungsaktien dämpfte aber die Nachricht, dass ein Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Trump in Moskau positiv bewertet wird. Die Kurse der diesjährigen Top-Performer wie Rheinmetall , Hensoldt und Renk büssten um bis zu 2,6 Prozent ein.

Die vinkulierten Namensaktien des Agrarhändlers Baywa schnellten zunächst um mehr als 17 Prozent auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen nach oben und notierten zuletzt 7,5 Prozent im Plus. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Baywa einen neuen Versuch unternimmt, die niederländische Tochter Cefetra zu verkaufen. Durch den Schritt könnten die Bankverbindlichkeiten um über 600 Millionen Euro reduziert werden, teilte Baywa mit. Das Unternehmen war im Sommer 2024 in finanzielle Schieflage geraten.

Eine Geldbusse über rund 6,4 Millionen Euro muss der Caravan-Hersteller Knaus Tabbert bezahlen. Dies hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit Ermittlungen zu fehlerhaften Gewichtsangaben bei Campingfahrzeugen verfügt, wie das Unternehmen in einer Börsenpflichtmeldung mitteilte. Für die Geldbusse seien aber bereits entsprechende Rückstellungen gebildet worden, hiess es. Die Knaus-Papiere legten um 2,4 Prozent zu.

Die Anteilsscheine von Tonies setzten ihren Erholungskurs der vergangenen Monate mit einem Sprung auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren fort. Am Montagvormittag standen sie mit einem Kursanstieg von 5,5 Prozent an der Spitze des Kleinwerteindex SDax , in dem sie seit dem 22. Dezember vertreten sind. Der Kurs des Anbieters von Audioabspielgeräten für Kinder profitiert damit weiterhin von Absatzhoffnungen für die neue Toniebox 2, die seit September verkauft wird./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

23.12.25 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
23.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30’345.54 0.14%

