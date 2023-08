Aktien Frankfurt: Tech-Aktien und Börsengewinne in China treiben Dax an

FRANKFURT (awp international) - Steigende Kurse dank guter Vorgaben vor allem von der US-Technologiebörse Nasdaq haben am Dienstag das Bild am deutschen Aktienmarkt geprägt. Der Dax setzte die Stabilisierung vom Vortag mit noch mehr Schwung fort. Gegen Mittag legte der Leitindex um ein Prozent auf 15 760 Punkte zu.

Am Vorabend in New York hatten die Kurse nochmals Fahrt aufgenommen und zum Börsenbeginn am Dienstag werden dort weitere Gewinne erwartet. In China blieben derweil neue, schlechte Nachrichten aus, an den Börsen in Shanghai und Hongkong ging es denn auch aufwärts.

Der MDax der mittelgrossen Titel gewann zuletzt gut ein Prozent auf 27 302 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte noch etwas stärker zu.

Am US-Anleihemarkt nahm die Aufwärtsbewegung der Renditen derweil eine Auszeit, auch das könnte die Aktienbörsen stützen. Die Zinsen zehnjähriger US-Papiere waren jüngst auf den höchsten Stand seit 2007 geklettert. Investoren rechnen verstärkt mit längerfristig hohen Zinsen in den USA angesichts einer soliden Konjunktur bei gleichzeitig hoher Inflation.

Angesichts der hohen Kapitalmarktzinsen schauen die Anleger nun nach Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Dort treffen ab Donnerstag Vertreter der grossen Notenbanken zusammen. Vor allem eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell wird mit grosser Spannung erwartet.

Europaweit waren Tech-Aktien gefragt. Im Dax stiegen SAP -Aktien um 2,2 Prozent, nachdem die Metzler Bank die Aktien des Software-Entwicklers mit "Kaufen" in die Bewertung aufgenommen hatte. Mit Infineon zeigte eine weitere Tech-Aktie Kursstärke mit plus 2,6 Prozent. Im MDax profitierten Teamviewer mit plus 2,8 Prozent von starken Quartalszahlen des US-Videodienstleisters Zoom Video.

Ein höheres Kursziel der Berenberg Bank für die Aktien der Internet-Apotheke Redcare Pharmacy liessen den Kurs um drei Prozent steigen.

Unter den Nebenwerten legten auch Nordex um dreieinhalb Prozent zu, gestützt von einem Grossauftrag aus Kanada für 49 Windturbinen.

Die Papiere von SFC Energy gewannen fast fünf Prozent. Der Produzent von Brennstoffzellen verdiente im zweiten Quartal mehr als erwartet./bek/mis

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---