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30.06.2026 11:36:37

Aktien Frankfurt: Starke Nasdaq hilft Dax auf die Sprünge

FRANKFURT (awp international) - Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag Kursgewinne gefolgt. An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag kräftig nach oben gegangen, diese guten Vorgaben treiben den deutschen Leitindex Dax an. Gegen Mittag ging es für den Dax um ein Prozent auf 24.875 Zähler nach oben. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte stieg um 0,7 Prozent auf 31.714 Punkte.

Trotz der Kursgewinne pendelt der Dax seit mehr als zwei Wochen zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab. "Der deutsche Aktienindex befindet sich in einer trendlosen Verfassung", konstatierte die Landesbank Helaba. "Der Dax fällt ins Sommerloch", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Der Sommer-Blues habe die Börse erfasst, die Kursschwankungen liessen nach und die Handelsumsätze gingen zurück.

Unklar und somit ein grosser Unsicherheitsfaktor bleibt die Lage im Nahen Osten. Nach der jüngsten militärischen Eskalation in der Strasse von Hormus könnte es am Dienstag in Katar zu Gesprächen zwischen Vertretern der USA und dem Iran kommen. "Der Iran hat um ein Treffen gebeten", schrieb US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social. Von iranischer Seite klang das allerdings anders. Eine Gesprächsrunde werde stattfinden, "sobald die Voraussetzungen geschaffen sind und Einigkeit über Termin und Veranstaltungsort erzielt wurde", sagte Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi.

Europaweit meldeten die Börsen am Dienstag steigende Kurse. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Eurozone stieg um knapp ein Prozent auf 6.284 Zähler.

Ruhig ist derweil die Nachrichtenlage zu Einzelwerten am Aktienmarkt. An die Spitze des Dax setzten sich die Aktien von Siemens Energy , die um fünf Prozent stiegen. Aus jüngsten Aussagen des Managements lasse sich ableiten, dass der Auftragseingang des Energietechnikkonzerns in den Sparten Gas Services und Grid Technologies deutlich über den Konsensprognosen liegen könnte, schrieb Analyst Alasdair Leslie vom Investmenthaus Bernstein.

Mit dem Rückenwind von der Nasdaq-Börse waren Aktien der Halbleiterbranche gesucht. Im Dax verteuerten sich Infineon um knapp drei Prozent. Im MDax legten Siltronic , Aixtron und Jenoptik um bis zu drei Prozent zu.

Die Finanzaufsicht Bafin hat bei der Prüfung des Jahresabschlusses von 2023 der Beteiligungsgesellschaft Mutares einen Fehler gefunden. Im Anhang habe ein Vermerk zur Restlaufzeit von Forderungen gegen verbundene Unternehmen gefehlt, teilten Bafin und Mutares mit. Anleger nahmen es mehr als gelassen, Mutares-Aktien stiegen um gut drei Prozent. Mutares erklärte, die entsprechende Angabe sei in den veröffentlichten Abschlüssen 2024 und 2025 bereits ergänzt, einschliesslich einer rückwirkenden Darstellung zum 31. Dezember 2023./bek/nas

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

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