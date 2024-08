Aktien Frankfurt Schluss: Zehntägige Gewinnserie im Dax gerissen

FRANKFURT (awp international) - Im Dax ist am Dienstag die Serie von zehn Gewinntagen nacheinander zu Ende gegangen. Zum Handelsschluss stand für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,35 Prozent auf 18.357,52 Punkte zu Buche. Der MDax der mittelgrossen Werte verlor 0,74 Prozent auf 24.769,21 Zähler.

Der Dax hatte am Vormittag zunächst bis auf fast 18.500 Punkte zugelegt und so seinen Rücksetzer von Anfang August von rund 1.500 Punkten weiter wettgemacht. Rezessionsängste hätten sich dank guter Konjunkturdaten mittlerweile verflüchtigt, so Analyst Christian Henke vom Broker IG. Am Nachmittag bröckelten die Kurse dann aber weiter ab, auch weil der New Yorker Aktienmarkt keinen neuen Schwung verlieh - der Dow Jones Industrial und der technologielastige Nasdaq 100 gaben zum europäischen Börsenschluss etwas nach.

Die Experten von Oxford Economics halten es für denkbar, dass kurzfristig die Schwankungen an den Börsen wieder etwas zunehmen könnten. Eine robuste Handelsaktivität und eine sich ausweitende Gewinnerholung bei US-Unternehmen sollten den Markt aber ebenso stützen wie die Aussicht auf eine unmittelbar bevorstehende Zinssenkung in den USA. Für die Wirtschaftserholung in der Eurozone sind die Experten derzeit etwas skeptischer, der Weltwirtschaft aber sagen sie eine sanfte Landung voraus.

Eine Zinssenkung in den USA im September gilt am Markt als so gut wie sicher. Die Frage ist, wie hoch der Schritt ausfällt. Beim jährlichen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das zum Ende der Woche stattfindet, hoffen die Anleger deshalb einmal mehr auf Hinweise zur geldpolitischen Richtung in der weltgrössten Volkswirtschaft.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Dienstag um 0,28 Prozent auf 4857,58 Punkte nach unten. Ausserhalb der Eurozone schloss der SMI in Zürich knapp im Minus, der FTSE 100 in London beendete den Handel mit minus 1 Prozent.

Unternehmensseitig ist es nach der Berichtssaison und gegen Ende der Sommerurlaubszeit ruhig geworden. Halbleiterwerte waren hierzulande am Dienstag zunächst dank positiver US-Vorgaben vom Vortag gefragt. Sie büssten aber am Nachmittag merklich an Gewinn ein, weil weiterer Schwung aus dem Techsektor in New York ausblieb. So schlossen Infineon nur noch mit einem Plus von 0,2 Prozent.

Schlusslicht im Dax waren die Titel des Energietechnik-Unternehmens Siemens Energy mit minus 3,5 Prozent, damit wackelt auch der vorsichtige Erholungstrend der letzten zwei Wochen. Die Henkel-Vorzüge profitierten hingegen vorne im Leitindex mit plus 1,8 Prozent von einer Hochstufung durch das Bankhaus Metzler, das angesichts der jüngsten Kursverluste eine attraktive Kaufgelegenheit sieht und auf eine sich weiter verbessernde Profitabilität bei dem Konsumgüterhersteller setzt.

Redcare Pharmacy litten unter den Halbjahreszahlen der Konkurrentin DocMorris und büssten unter den schwächsten Werten im MDax 2,5 Prozent ein. Die in der Schweiz notierte Online-Apotheke schrieb im ersten Halbjahr wie erwartet tiefrote Zahlen. Zudem senkte sie ihre Jahresziele.

Aus der Branche für Alternative Energien zogen SFC Energy nach Halbjahreszahlen und bestätigten Jahreszielen im Nebenwerteindex SDax zeitweise um mehr als sieben Prozent an, schlossen aber ein halbes Prozent tiefer.

Der Euro stieg erstmals seit Dezember über 1,11 US-Dollar und wurde auch nach dem Xetra-Schluss knapp darüber gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1084 (Montag: 1,1041) US-Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9022 (0,9057) Euro gekostet.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,23 Prozent am Vortag auf 2,25 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 126,26 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,34 Prozent auf 134,63 Punkte./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---