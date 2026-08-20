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20.08.2026 17:48:36

Aktien Frankfurt Schluss: Vierter Verlusttag - Dax unter 26.000 Punkten

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Donnerstag die jüngsten Verluste ausgeweitet. Es war für den deutschen Leitindex der vierte Börsentag in Folge mit Verlusten. Gegenwind gab es erneut vom Ölpreis, der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg und nähert sich wieder der Marke von 100 US-Dollar. Der Dax beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,42 Prozent bei 25.983,04 Zählern. Das war der niedrigste Stand seit Anfang des Monats. Der MDax der mittelgrossen Titel gab um 0,34 Prozent auf 31.715,53 Punkte nach.

Sein Rekordhoch hatte der Dax in der Vorwoche bei 26.573 Punkten erreicht. Seither fehlen Impulse für eine Fortsetzung der Rally. Gestiegene Renditen an den Anleihemärkten und höhere Ölpreise wegen des Iran-Kriegs drücken seitdem auf die Stimmung. Vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran drohte US-Präsident Donald Trump dem Iran mit einem beispiellosen "Wirtschaftskrieg".

"Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt und eine freie Seefahrt in der Strasse von Hormus ist eher Wunschdenken als Realität", hiess es in einer Einschätzung der Landesbank Helaba. "Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich die Energiepreise auf einem erhöhten Niveau festgesetzt haben."

Für Kursausschläge sorgten vor allem Analystenkommentaren. Die Aktien von Sartorius gewannen dank einer Kaufempfehlung der schweizerischen Bank UBS mehr als sechs Prozent. Premium-Wachstum verdiene auch eine Premiumbewertung, schrieb Analyst Matthew Weston.

Im Dax legten Continental um gut ein Prozent zu. Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan äusserte sich in einer Brancheneinschätzung positiv zu dem Reifenhersteller sowie zum Konkurrenten Michelin .

Dagegen verloren Brenntag -Aktien gut ein Prozent. Die US-Investmentbank Bank of America nahm die Bewertung des Chemikalienhändlers mit dem Votum "Underperform" wieder auf.

Eine gestrichene Kaufempfehlung des französischen Investmenthauses Kepler Cheuvreux führte beim Werbevermarkter Ströer zu einem Kursrückgang von gut drei Prozent.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Donnerstag 0,35 Prozent. Ausserhalb der Eurozone tat sich wenig, die Börsen in Zürich und London beendeten den Handel nahe ihrer Vortagesschlusskurse. In New York lag der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss mit 0,7 Prozent im Minus./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

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