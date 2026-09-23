Aktien Frankfurt Schluss: Verluste - Dax weiter von Ölpreisen bewegt

FRANKFURT (awp international) - Nach mehreren Tagen des Rückgangs haben die wieder anziehenden Ölpreise am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt die Stimmung getrübt. Mit seinem Schlussstand von 25.410,63 Punkten verlor der Leitindex Dax 0,66 Prozent an Wert. Tags zuvor hatte sich die 50-Tage-Durchschnittslinie, die den mittelfristigen Trend beschreibt, als zu hohe Hürde erwiesen. Der MDax gab zur Wochenmitte um ein Prozent auf 31.215,77 Zähler nach.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten ist weiterhin ein bestimmender Unsicherheitsfaktor, weshalb die Lage auf dem Rohölmarkt angespannt bleibt. In der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus, die vom Iran im Konflikt mit den USA blockiert wird, ist offenbar erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten.

Anleger hoffen weiterhin, dass sich die USA und der Iran am Rande der UN-Generalversammlung in New York einer Beendigung ihres Konflikts annähern. Ein iranischer Parlamentsabgeordneter hält ein direktes Treffen des US-Präsidenten Donald Trump und des iranischen Amtskollegen Massud Peseschkian für wahrscheinlich.

In Handels- und Wirtschaftsfragen werden die Blicke ausserdem auf das Gipfeltreffen von Trump mit Chinas Staatschef Xi Jinping gerichtet. Mikko Huotari, Direktor des China-Instituts Merics, dämpfte bereits die Erwartungen an den Gipfel. "Xi braucht in Washington keinen Durchbruch. Er braucht mehr Zeit - und dasselbe gilt für Washington", sagte Huotari. Im Mittelpunkt dürfte deshalb stehen, eine neue Eskalation zu vermeiden. Besonders dringend ist das beim Handel, aber auch in der Frage nach dem Ausbautempo künstlicher Intelligenz.

Der September macht seinem Ruf als schlechter Börsenmonat bislang alle Ehre, denn der Dax hat in diesem Monat aktuell mehr als drei Prozent an Wert verloren. Laut den Experten der österreichischen Raiffeisenbank kann man aber dennoch von einer gewissen Widerstandskraft reden, denn mit gestiegenen Anleiherenditen, hartnäckig hohen Inflationsraten, Erwartungen weiterer Zinserhöhungen sowie dem andauernden Krieg im Nahen Osten gebe es genug Themen, die den Märkten eigentlich zu schaffen machten.

Unter den Einzelwerten hierzulande spielte die Musik vor allem im Nebenwerteindex SDax . So trieb ein anstehender Grossauftrag die Aktien von LPKF um zehn Prozent in die Höhe. Aus Asien hat der Laserspezialist eine Absichtserklärung zum Kauf von sogenannten Nexar-LIDE-Glasbearbeitungssystemen erhalten. Mit dem Auftrag profitiert LPKF auch vom KI-Boom.

Die Anteilsscheine des IT-Sicherheitsunternehmens Secunet sprangen aus ähnlichen Gründen sogar um 15,6 Prozent nach oben. Händler verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Bundesregierung die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik modernisieren will. In dem Artikel ist die Rede von einem Rahmenvertrag, der an Secunet gehen soll.

Als Schlusslicht im SDax sackten die Aktien von KWS Saat um neun Prozent ab. Der Umsatz und das operative Ergebnis des Saatgutherstellers blieben im Geschäftsjahr hinter den Analystenschätzungen zurück. Ein Händler erklärte, dass nach zuletzt gutem Lauf auch der Ausblick für eine bessere Stimmung nicht reiche. Zeitweise löschten die Aktien ihre Kursgewinne seit Anfang Juli aus.

Im MDax stand Siltronic mit einem Rückschlag um sieben Prozent im Blick. Der Spezialchemiekonzern Wacker Chemie hatte seinen Anteil an dem Waferhersteller weiter reduziert. Die Aktien bewegten sich damit auch in einem Umfeld allgemein wieder nachgebender Kurse im Chipsektor. Demgegenüber legten die Anteilsscheine von Wacker Chemie um fast zwei Prozent zu.

Auf europäischer Bühne fiel der EuroStoxx am Ende um 0,39 Prozent auf 6.299,82 Punkte. Ausserhalb der Eurozone waren die Verluste an wichtigen europäischen Leitbörsen etwas geringer: Der Schweizer SMI gab um 0,2 Prozent nach, während der Londoner FTSE 100 nur knapp unter seinem Vortagsniveau aus dem Handel ging.

In New York bewegte sich der Dow Jones Industrial zuletzt mit 0,6 Prozent im Minus. Der technologielastige Nasdaq 100 quittierte seinen Vortagsrekord mit einem Rückschlag um 0,9 Prozent./tih/nas

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---