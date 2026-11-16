Aktien Frankfurt Schluss: Tech-Schwäche macht Dax zu schaffen

FRANKFURT (awp international) - Die anhaltende Schwäche des weltweiten Technologiesektors hat den deutschen Aktienmarkt am Montag in Mitleidenschaft gezogen. Der Dax schloss 0,57 Prozent im Minus bei 26.598,64 Punkten und damit auf seinem Tagestief. Der MDax verlor letztlich 0,56 Prozent auf 30.528,26 Zähler.

Marktbeobachter verwiesen auf zunehmende Inflations- und Zinssorgen sowie die Unsicherheit vor dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und um die weitere Entwicklung des Halbleiterkonzerns Nvidia . In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.

Nach Einschätzung von Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets schwebt auch die Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten weiterhin über den Märkten. Die jüngsten US-Inflationsdaten hätten Hoffnungen auf eine baldige Entspannung der Geldpolitik gedämpft. Zudem bleibe die geopolitische Lage im Nahen Osten angespannt. Ansonsten wirft das am Donnerstag anstehende historische Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin seine Schatten voraus.

Auch am deutschen Aktienmarkt hatten Technologiewerte einen schweren Stand. Die Anteilscheine von Siemens , Siemens Energy und Infineon gehörten mit Verlusten zwischen 1,3 und 2,5 Prozent zu den schwächsten Dax-Titeln. Auch andere Tech-Aktien wie Aixtron und Siltronic gerieten unter Druck. Marktexperte Stephen Innes sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater".

Mit dem vor dem Wochenende beschlossenen Bundeshaushalt im Rücken setzten die gebeutelten Rüstungswerte dagegen zur Erholung an: Rheinmetall -Aktien stiegen um 0,6 Prozent. Im MDax gehörten TKMS , Hensoldt und Renk zur Spitzengruppe.

Für die Aktien von RWE ging es um 0,5 Prozent nach unten. Der Energiekonzern soll in einem Konsortium mit der Investmentgesellschaft KKR für Uniper geboten haben, nun aber in der zweiten Runde des Verkaufsprozesses ausgeschieden sein, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete.

Auch Analystenstimmen bewegten die Aktienkurse: Die Anteile von Brenntag fielen um 0,9 Prozent, nachdem die DZ Bank den Chemikalienhändler auf "Verkaufen" abgestuft hatte. Aus Sicht von Analyst Peter Spengler überwiegen die Risiken die operativen Fortschritte. Symrise -Aktien litten mit einem Abschlag von 1,3 Prozent unter einer gestrichenen Kaufempfehlung der Deutschen Bank.

Im Kleinwerte-Index SDax setzten die Aktien von Friedrich Vorwerk ihre jüngste Kursrally mit einem Plus von 3,6 Prozent fort. Für MBB , den Grossaktionär des Pipeline- und Anlagenbauers, ging es um 0,7 Prozent nach oben. Berenberg-Analyst Lasse Stueben erhöhte sein Kursziel für die Vorwerk-Aktien auf 115 Euro und signalisierte damit einen möglichen Anstieg bis auf ein Rekordhoch./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---