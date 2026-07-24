Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’327 0.8%  SPI 20’070 0.7%  Dow 52’061 0.7%  DAX 25’099 1.4%  Euro 0.9297 0.0%  EStoxx50 6’281 1.1%  Gold 4’072 0.6%  Bitcoin 52’338 -1.5%  Dollar 0.8168 0.0%  Öl 96.0 -4.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Lonza1384101Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Mit Pufferstrategien vor Verlusten Schutz suchen: Das können Buffer-ETFs leisten - und das nicht
Goldpreis trotz Geopolitik belastet: Iran-Konflikt befeuert Sorgen vor Zinsen und Währungskrise
SAP-Aktie springt an: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt
VW-Aktie sackt ab: Umsatzprognose zusammengestrichen - Gewinneinbruch
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

31’965.53
Pkt
291.81
Pkt
0.92 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

24.07.2026 18:03:36

Aktien Frankfurt Schluss: Sinkende Ölpreise und SAP-Gewinne treiben an

FRANKFURT (awp international) - Ein Kurssprung bei den Aktien des Schwergewichts SAP und der wieder sinkende Ölpreis haben dem Dax am Freitag wieder nach oben verholfen. Nach dem Rückschlag am Donnerstag stieg der deutsche Leitindex um 1,36 Prozent und beendete den Handel damit quasi auf seinem Tageshoch von 25.099,00 Punkten. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Plus von 1,1 Prozent.

Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es am Freitag um 0,92 Prozent auf 31.965,53 Punkte hinauf. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,14 Prozent auf 6.280,94 Zähler.

Derweil bleibt das Marktumfeld schwierig. Neue Sorgen um KI-Investitionen und Kriegshandlungen in Nahost bestimmen weiterhin das Bild. US-Präsident Donald Trump setzte die Angriffe auf den Iran in der 13. Nacht in Folge fort und versucht im Konflikt um die Strasse von Hormus den Druck zu erhöhen. Verschärft wurde die Lage zuletzt von Angriffen der Huthi-Miliz auf saudische Schiffe im Roten Meer.

"Von unbeschwerter Sommer-Sorglosigkeit kann an den Märkten weiterhin keine Rede sein", schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Das Börsenfahrwasser bleibe angesichts des Nahostkonflikts, wachsender KI-Zweifel und geldpolitischer Unwägbarkeiten rau.

Immerhin lag der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent zuletzt wieder deutlich unter 100 US-Dollar je Fass (159 Liter). Am Donnerstag war der Ölpreis erstmals seit Ende Mai darüber geklettert und hatte damit die Inflationsängste weiter angeheizt.

Die Papiere des Softwarekonzerns SAP gewannen zum Wochenschluss an der Dax-Spitze 9,3 Prozent und stützten damit den Leitindex merklich. Der sogenannte Current Cloud Backlog, also der kurzfristige Cloud-Vertragsbestand, übertraf die Analystenerwartungen. Experte Charles Brennan von Jefferies sieht darin ein Indiz für eine starke Auftragsentwicklung im zweiten Quartal. Die Kennziffer widerlege die zuletzt spürbare Zurückhaltung der Investoren. "Das Cloud-Geschäft bleibt das wesentliche Zugpferd und wächst weiter rasant", kommentierte Andreas Lipkow von CMC Markets. Es seien keine Blessuren durch Künstliche Intelligenz bei den Walldorfern zu erkennen.

Positive Nachrichten kamen auch von Atoss Software : Das Unternehmen habe dank eines guten Cloud-Geschäfts bei der Profitabilität überrascht, sagte ein Händler. Die Papiere schnellten im Nebenwerteindex SDax um 9,8 Prozent nach oben.

Schlechte Nachrichten kamen hingegen aus dem Autosektor: Volkswagen hatte im zweiten Quartal noch etwas weniger verdient als im ohnehin schon schwachen Vorjahreszeitraum. Zudem wurde der Umsatzausblick gekappt. Die Vorzugsaktien der Wolfsburger fielen am Dax-Ende um 2 Prozent.

Die Anteile von Adidas büssten 1,6 Prozent ein. Man sei wohl enttäuscht, dass es am Vorabend eine Woche vor dem Quartalsbericht keine positiven Eckdaten von dem Sportartikelkonzern gegeben habe, sagten Händler.

Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re hatte im zweiten Quartal dank geringer Grossschäden und guter Finanzgeschäfte überraschend viel Gewinn erzielt. Die Papiere schlossen 0,6 Prozent höher.

Ausserhalb der Eurozone gewannen am Freitag die Leitindizes in London und Zürich 0,9 beziehungsweise 0,8 Prozent. In New York präsentierte sich das Leitbarometer Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss leicht erholt. Der von Technologie-Aktien beherrschte Nasdaq 100 weitete hingegen seinen Vortagesverlust aus./ajx/he

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---

In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:02 Logo WHS ServiceNow übertrifft Erwartungen im zweiten Quartal 2026 und hebt Jahresprognose an
09:17 Marktüberblick: Ölpreisanstieg weckt Inflationssorgen
09:12 Nestlé-Zahlen belasten
05:54 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Kurse drehen wieder nach unten
23.07.26 Julius Bär: 30.00% p.a. JB Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) mit Lock-In auf Advanced Micro Devices Inc, Micron Technology Inc, Intel Corp
23.07.26 Südkorea: Das Nervenzentrum der KI-Revolution
22.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
21.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Roche
21.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 2: Chip-Rally, Gold-Korrektur und ein Krypto-Winter
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’900.51 19.88 SNBHTU
Short 15’217.04 13.80 S4B3QU
Short 15’789.40 8.83 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’327.20 24.07.2026 17:30:28
Long 13’740.87 19.74 S1BOXU
Long 13’433.12 13.80 SGBWIU
Long 12’858.21 8.88 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nestlé-Aktie sackt kräftig ab: Absatzmengen steigen - Profitabilität bleibt unter Druck
SAP-Aktie springt an: Quartalsgewinn steigt stärker als erwartet - Cloudumsatz beeindruckt
ServiceNow-Aktie dennoch schwächer: Gewinn deutlich höher - Prognosen übertroffen
Tesla-Aktie -14 Prozent: Höhere Erlöse, aber Gewinn enttäuscht
Alphabet offenbart erstmals offiziellen Wert der SpaceX-Beteiligung: So viel steckt im Musk-Konzern
Roche-Aktie springt an: Zahlen im Rahmen der Erwartungen - Währungseffekte belasten weiter
SpaceX-Aktie vor herbem Rückschlag? Warum ein Analyst 30 Prozent Abwärtspotenzial sieht
IBM senkt Wachstumsprognose leicht und kündigt weitere Sparrunden an
Thales liefert den Funken: Rüstungsaktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS ziehen mit

Top-Rankings

KW 30: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 30/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 30/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’965.53 0.92%