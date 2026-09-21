Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 51’993 0.6%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9417 -0.2%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’343 -0.8%  Bitcoin 70’586 5.7%  Dollar 0.8212 -0.2%  Öl 99.2 -4.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel - EU-Zulassung für Augenmittel erhalten
DZ BANK: Siemens-Aktie erhält Kaufen
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Suche...
ETF Sparplan

MDAX 252367 / DE0008467416

31’241.96
Pkt
157.99
Pkt
0.51 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

21.09.2026 18:15:36

Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne dank sinkender Ölpreise

FRANKFURT (awp international) - Eine anhaltende Entspannung bei den Ölpreisen hat den deutschen Aktienmarkt am Montag angetrieben. Marktteilnehmer setzten alle Hoffnung darauf, dass es im Laufe der Woche wieder diplomatische Bemühungen um ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran geben könnte.

Nachdem sich der Dax am Freitag noch seinem jüngsten Tief seit Ende Juli genähert hatte, stieg er zu Wochenbeginn um 1,1 Prozent auf 25.575,01 Punkte. Der MDax folgte dem deutschen Leitindex etwas gemässigter um 0,51 Prozent nach oben auf 31.241,96 Zähler.

Weiter sinkende Ölpreise überlagerten die politische Unsicherheit, die in Deutschland nach den Ergebnissen der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wegen Siegen von AfD und Linke entstanden ist. Der Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem seine Partei in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen ist.

Geopolitisch hoffen Anleger im Wochenverlauf auf Fortschritte, wenn in New York die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) beginnt. Mit Optimismus blicken sie ausserdem auf das erwartete Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Die Ölpreise sind am Montag den vierten Handelstag in Folge gesunken. Marktanalyst Timo Emden vom Handelshaus CapTrader sprach vor diesem Hintergrund von einer "willkommenen Atempause" für die von Inflationssorgen, Zinsängsten und Nahost-Risiken geplagten Anleger. Investoren sollten sich jedoch vor Augen halten, dass allein aus Hoffnung noch keine Lösung resultiere.

In Gesprächen zwischen den USA und China soll es wohl auch um das Thema Künstliche Intelligenz gehen, was international die Technologiewerte antrieb. So zogen die Papiere des Chipkonzerns Infineon als Dax -Spitzenreiter um 4,4 Prozent an. Im MDax gewannen die Aktien von Elmos und die Chip-Branchenzulieferer Aixtron , Siltronic und Suss Microtec bis zu 6,3 Prozent an Wert.

Im Fokus stand neben der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern auch die Nachlese der Berliner Wahl, bei der die Linke klar stärkste Kraft geworden ist. Unter den Einzelwerten blickten die Anleger auf den Immobilienkonzern Vonovia , weil die Wahlsiegerin Elif Eralp grosse Wohnungsunternehmen enteignen und einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einführen will.

Experten sehen aber bei solch einer Enteignung hohe rechtliche, politische und finanzielle Hürden. Zudem wäre unter Ausschluss der Linken rechnerisch auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD möglich. Die Papiere von Vonovia litten unter der Unsicherheit mit einem Abschlag von 1,2 Prozent.

Nicht zur Ruhe kommen die Anleger von Volkswagen , denn die Aktien blieben mit zwei Prozent Minus als Dax-Schlusslicht auf Talfahrt. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux gab nach einer erneuten Gewinnwarnung, die am Freitag belastet hatte, sein bislang positives Votum auf.

Die Titel des VW-Grossaktionärs Porsche SE verloren im MDax sogar 3,4 Prozent an Wert, nachdem sie von Kepler auf "Reduce" abgestuft wurden. Die Beteiligungsgesellschaft habe weiterhin das Problem, gleichzeitig das Investmentportfolio zu diversifizieren, Schulden abzubauen und den Anlegern attraktive Dividenden auszuschütten, schrieben die Experten der Investmentbank.

Mit 1,5 Prozent zu einem Verlierer wurden im MDax noch die Aktien von K+S , nachdem US-Präsident Donald Trump auf seiner Mitteilungsplattform "Truth Social" den Willen signalisierte, mit dem bedeutenden Kalidünger-Produzenten Belarus einen Deal zu machen.

Im deutschen Nebenwertebereich sprangen die Anteilsscheine von Berentzen um 22 Prozent nach oben. Der Schnaps- und Getränkehersteller steht kurz vor der Übernahme durch den auf Whiskey spezialisierten US-Konkurrenten Sazerac.

Auf gesamteuropäischer Bühne stieg der EuroStoxx 50 am Montag um 1,31 Prozent 6318,20 Punkte. Ausserhalb der Eurozone gab es auch in Zürich und London für die Leitindizes klare Gewinne. In New York stieg der Dow Jones Industrial zuletzt um ein halbes Prozent, während der technologielastige Nasdaq 100 dort mehr als zwei Prozent gewann./tih/nas

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---

In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

18:30 Logo WHS Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
09:25 Marktüberblick: Infineon hui – Volkswagen pfui
09:00 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
08:35 Kaffee im Fokus: Von der Plantage bis zur Börse
07:53 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Tech-Werte im Aufwind?
17.09.26 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
17.09.26 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’510.80 19.84 S2B9EU
Short 14’821.19 13.72 SL4BRU
Short 15’354.52 8.95 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’956.58 21.09.2026 17:31:39
Long 13’392.32 19.56 SJBMDU
Long 13’097.00 13.86 S5BOUU
Long 12’547.09 8.95 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’241.96 0.51%