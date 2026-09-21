Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne dank sinkender Ölpreise

FRANKFURT (awp international) - Eine anhaltende Entspannung bei den Ölpreisen hat den deutschen Aktienmarkt am Montag angetrieben. Marktteilnehmer setzten alle Hoffnung darauf, dass es im Laufe der Woche wieder diplomatische Bemühungen um ein Ende des Kriegs zwischen den USA und dem Iran geben könnte.

Nachdem sich der Dax am Freitag noch seinem jüngsten Tief seit Ende Juli genähert hatte, stieg er zu Wochenbeginn um 1,1 Prozent auf 25.575,01 Punkte. Der MDax folgte dem deutschen Leitindex etwas gemässigter um 0,51 Prozent nach oben auf 31.241,96 Zähler.

Weiter sinkende Ölpreise überlagerten die politische Unsicherheit, die in Deutschland nach den Ergebnissen der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wegen Siegen von AfD und Linke entstanden ist. Der Druck auf Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem seine Partei in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen ist.

Geopolitisch hoffen Anleger im Wochenverlauf auf Fortschritte, wenn in New York die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) beginnt. Mit Optimismus blicken sie ausserdem auf das erwartete Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Die Ölpreise sind am Montag den vierten Handelstag in Folge gesunken. Marktanalyst Timo Emden vom Handelshaus CapTrader sprach vor diesem Hintergrund von einer "willkommenen Atempause" für die von Inflationssorgen, Zinsängsten und Nahost-Risiken geplagten Anleger. Investoren sollten sich jedoch vor Augen halten, dass allein aus Hoffnung noch keine Lösung resultiere.

In Gesprächen zwischen den USA und China soll es wohl auch um das Thema Künstliche Intelligenz gehen, was international die Technologiewerte antrieb. So zogen die Papiere des Chipkonzerns Infineon als Dax -Spitzenreiter um 4,4 Prozent an. Im MDax gewannen die Aktien von Elmos und die Chip-Branchenzulieferer Aixtron , Siltronic und Suss Microtec bis zu 6,3 Prozent an Wert.

Im Fokus stand neben der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern auch die Nachlese der Berliner Wahl, bei der die Linke klar stärkste Kraft geworden ist. Unter den Einzelwerten blickten die Anleger auf den Immobilienkonzern Vonovia , weil die Wahlsiegerin Elif Eralp grosse Wohnungsunternehmen enteignen und einen Mietendeckel für landeseigene Wohnungen einführen will.

Experten sehen aber bei solch einer Enteignung hohe rechtliche, politische und finanzielle Hürden. Zudem wäre unter Ausschluss der Linken rechnerisch auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD möglich. Die Papiere von Vonovia litten unter der Unsicherheit mit einem Abschlag von 1,2 Prozent.

Nicht zur Ruhe kommen die Anleger von Volkswagen , denn die Aktien blieben mit zwei Prozent Minus als Dax-Schlusslicht auf Talfahrt. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux gab nach einer erneuten Gewinnwarnung, die am Freitag belastet hatte, sein bislang positives Votum auf.

Die Titel des VW-Grossaktionärs Porsche SE verloren im MDax sogar 3,4 Prozent an Wert, nachdem sie von Kepler auf "Reduce" abgestuft wurden. Die Beteiligungsgesellschaft habe weiterhin das Problem, gleichzeitig das Investmentportfolio zu diversifizieren, Schulden abzubauen und den Anlegern attraktive Dividenden auszuschütten, schrieben die Experten der Investmentbank.

Mit 1,5 Prozent zu einem Verlierer wurden im MDax noch die Aktien von K+S , nachdem US-Präsident Donald Trump auf seiner Mitteilungsplattform "Truth Social" den Willen signalisierte, mit dem bedeutenden Kalidünger-Produzenten Belarus einen Deal zu machen.

Im deutschen Nebenwertebereich sprangen die Anteilsscheine von Berentzen um 22 Prozent nach oben. Der Schnaps- und Getränkehersteller steht kurz vor der Übernahme durch den auf Whiskey spezialisierten US-Konkurrenten Sazerac.

Auf gesamteuropäischer Bühne stieg der EuroStoxx 50 am Montag um 1,31 Prozent 6318,20 Punkte. Ausserhalb der Eurozone gab es auch in Zürich und London für die Leitindizes klare Gewinne. In New York stieg der Dow Jones Industrial zuletzt um ein halbes Prozent, während der technologielastige Nasdaq 100 dort mehr als zwei Prozent gewann./tih/nas

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---