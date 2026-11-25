FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat seine Vortagesverluste am Mittwoch ausgeweitet. Die starke Erholung zum Wochenauftakt blieb also ein Strohfeuer. Auf der Stimmung und den Kursen lastete erneut die Flucht von Anlegern aus KI-Aktien. In den USA sackten Trendsetter wie Nvidia , Micron , Broadcom und AMD weiter ab. Erschwerend hinzu kam die Ankündigung neuer Importzölle auf Einfuhren aus der EU durch die US-Regierung.

Der deutsche Leitindex schloss mit einem Abschlag von 1,26 Prozent auf 24.702,13 Punkte. Das Börsenbarometer fiel auf den niedrigsten Stand seit Juli. Seit Jahresbeginn steht nur noch ein mageres Plus von rund einem Prozent zu Buche.

Der MDax hielt sich zur Wochenmitte mit minus 0,68 Prozent auf 28.595,47 Zähler besser als der Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,8 Prozent.

An den Märkten fehle es schlicht und einfach an Liquidität für Aktienkäufe, argumentierte Börsenexperte Stephen Innes: "Die überschüssige Liquidität ist schon seit Monaten rückläufig". Diese Kennziffer laufe den Aktienkursen im Schnitt mit drei bis sechs Monaten Vorsprung voraus. Das Schlimmste stehe den Märkten womöglich also erst noch bevor.

Im Technologie-Sektor dominierten auch am deutschen Markt die Verkäufer. Der Chiphersteller Infineon fiel im Dax um 6,5 Prozent. Mit Siemens Energy und Hochtief gerieten zwei weitere KI-Profiteure unter Druck mit Einbussen von 4,6 respektive 3,4 Prozent. Die Tech-Werte Elmos Semiconductor, Siltronic und Suss Microtec versammelten sich am Ende des MDax .

Dagegen setzten Autowerte zur Erholung an, nachdem der Sektor zuletzt auf ein Tief seit mehr als sechs Jahren gefallen war. Hier erachteten Anleger die niedrigen Kurse als Schnäppchen. VW und BMW besetzten die Dax-Spitze, Mercedes legten leicht zu. Schaeffler , die Beteiligungsholding Porsche SE und die VW-Sportwagentochter Porsche AG bestätigten diesen Branchentrend im MDax.

Aroundtown -Aktien gewannen als bester MDax-Wert 4,9 Prozent und reduzierten damit ihr Minus im bisherigen Jahresverlauf auf 37 Prozent. Der Spezialist für Gewerbeimmobilien erhöhte die Ergebnisprognose wegen des Einstiegs bei LEG Immobilien .

Ausserhalb der Eurozone hielten sich die Kurse besser: So gab der schweizerische SMI Index um 0,5 Prozent nach, ähnlich gering war der Verlust des Londoner FTSE 100 . In den USA sackte der Nasdaq 100 zum europäischen Handelsschluss um 4 Prozent ab, während sich der Dow Jones Industrial mit minus 1,4 Prozent besser hielt./bek/mis