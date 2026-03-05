Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’298 -1.6%  SPI 18’354 -1.4%  Dow 47’778 -2.0%  DAX 23’816 -1.6%  Euro 0.9061 -0.1%  EStoxx50 5’783 -1.5%  Gold 5’073 -1.3%  Bitcoin 55’591 -1.8%  Dollar 0.7821 0.4%  Öl 84.4 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin im Abwärtstrend: Was den Krypto-Winter 2026 so besonders macht
Rosneft-Aktie: Rosneft Deutschland dauerhaft von US-Ölsanktionen ausgenommen
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Kaufen-Bewertung durch DZ BANK
DHL-Aktie ungeachtet dessen tiefer: Konzern rechnet 2026 mit weiterem Gewinnwachstum
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

29’688.96
Pkt
-668.32
Pkt
-2.20 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

05.03.2026 18:24:36

Aktien Frankfurt Schluss: Deutliche Verluste mit schwachem US-Leitindex

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Donnerstag einen lange richtungslosen Handel mit einem Kursrutsch beendet. Im Sog des schwachen US-Leitindex Dow Jones Industrial büsste sein deutsches Pendant letztlich 1,61 Prozent auf 23.815,75 Punkte ein. Damit notiert er nun auch wieder unter der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Durchschnittslinie. Angesichts der unübersichtlichen Lage im Nahen Osten hielten sich die Anleger letztlich zurück. Der MDax der mittelgrossen Börsentitel ging 2,20 Prozent tiefer mit 29.688,96 Punkten aus dem Handel.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es letztlich um 1,5 Prozent bergab. In London und Zürich standen ähnliche Verluste zu Buche. Der New Yorker Dow büsste zum europäischen Börsenschluss 1,6 Prozent ein, während der technologielastige Nasdaq 100 nur um 0,5 Prozent sank.

"Die Anleger bleiben in Sorge, dass sich der Krieg im Nahen Osten jederzeit weiter dynamisieren kann", schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Gerüchte und Spekulationen erreichen die Finanzmärkte und machen die Lage zunehmend undurchsichtiger. Das schürt Verunsicherung und sorgt für fallende Aktienkurse."

Derweil läuft die Berichtssaison der Unternehmen auf vollen Touren. Die Aktien von DHL büssten 4,6 Prozent ein, nachdem der Logistikriese einen verhaltenen Ausblick gegeben hatte. Beim Chemie- und Pharmakonzern Merck sorgte der für das laufende Jahr erwartete Gewinnrückgang für ein Kursminus von 8 Prozent und den letzten Platz im Dax.

Am MDax-Ende ging es für Renk-Titel nach Zahlen um 11,4 Prozent bergab. Im Sog der Rüstungsaktie verloren die Titel der Branchenkollegen Hensoldt und Rheinmetall 8,7 beziehungsweise 5,6 Prozent.

Dagegen belegten die Sportwarenhersteller Adidas und Puma mit Gewinnen von 2,3 und 4,5 Prozent vordere Plätze in Dax und MDax. Bei Puma sorgte eine Transaktion des britischen Milliardärs und Investors Michael Ashley für Schwung. Konkret geht es um den Verkauf von Finanzinstrumenten (sogenannte Short Puts), die bei Fälligkeit rund 5,6 Prozent der Stimmrechte an Puma bedeuten. Dies geht aus einer Stimmrechtsmitteilung hervor. Einer anderen Stimmrechtsmitteilung zufolge nutzte Adidas-Chef Björn Gulden die jüngste Kursschwäche seines Unternehmens, die den Aktien ein Tief seit Anfang 2023 eingebrockt hatte, zum Kauf.

Im Nebenwerte-Index SDax sprangen GFT Technologies dank starker Geschäftszahlen des Software-Entwicklers mit plus 13 Prozent an die Spitze./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric

inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch

Inside Trading & Investment

15:18 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf BNP Paribas SA, ING Groep NV, Banco Santander SA, UBS Group AG
09:31 Marktüberblick: Broadcom erfreut nachbörslich
09:01 SMI leicht erholt
08:56 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäischer Telekomsektor – Starke Verbindung/Givaudan – Führungswechsel
04.03.26 Höhere Inflation nach dem Krieg mit dem Iran?
04.03.26 3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
03.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 17.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf DocMorris
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’932.25 19.87 SPDBWU
Short 14’221.29 13.93 SJJBGU
Short 14’761.67 8.89 STRBXU
SMI-Kurs: 13’298.30 05.03.2026 17:31:04
Long 12’827.84 19.58 SFDBEU
Long 12’516.08 13.51 S1FBQU
Long 11’986.62 8.86 SQFBLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

4. Quartal 2025: In diese Aktien investiert Fisher Asset Management
Ken Fishers Investitionen
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Bridgewater-Portfolio Q4 2025: Diese Aktien kaufte der von Ray Dalio gegründete Fonds
Im 4. Quartal 2025 gab es viel Bewegung im Portfolio von Bridgewater Associates: Keine der zehn ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Mit seinem Hedgefonds Elliott Investment Management investierte Paul Singer auch im vierten Quar ...
Bildquelle: Thos Robinson/Getty Images for New York Times
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 29’688.96 -2.20%