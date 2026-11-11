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11.11.2026 18:03:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax weiter erholt und knapp unter Rekordhoch

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Mittwoch den dritten Tag in Folge zugelegt. Mit einem Plus von 1,20 Prozent auf 26.662,77 Punkte schloss der deutsche Leitindex nur knapp unter seinem Rekordhoch vom vergangenen Donnerstag bei 26.692 Zählern.

Dank des Rückenwinds der weiter erholten Technologiewerte trotzte der Dax den nach der jüngsten Schwäche anziehenden Ölpreisen ebenso wie den Zinssorgen, welche Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank Fed am Vortag geschürt hatten.

"Die Hoffnung auf eine mögliche Jahresendrally haben die Anleger offensichtlich noch nicht aufgegeben", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Online-Brokers Cap Trader. Der schon am Vortag schwächelnde MDax gewann am Mittwoch lediglich 0,13 Prozent auf 31.074,69 Punkte.

Im Technologiesektor scheinen die Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) vorerst wieder verflogen. "Der Markt überschätzt die Gefahr durch Regulierung bei KI, denn die Branche selbst strebt nach strengeren Rahmenbedingungen", sagte Anthony Willis, Ökonom beim Vermögensverwalter Columbia Threadneedle Investments.

Zudem milderte der Cloudkonzern CoreWeave mit einem optimistischen Ausblick die jüngsten Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für den weltweiten KI-Ausbau und der Rentabilität hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Halbleiterwerte wie Infineon sowie Suss Microtec , Aixtron und Siltronic zählten zu den grössten Gewinnern im Dax und MDax.

Die Aktien von Siemens Energy schnellten an der Dax-Spitze um 10,8 Prozent empor. Der Energietechnikkonzern, der ebenfalls als KI-Profiteur gilt, setzt sich nach einem Rekord-Geschäftsjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele. Zudem weitet er sein derzeit laufendes Aktienrückkaufprogramm massiv aus.

RWE berichtete für das dritte Quartal ein weiter starkes Energiehandelsgeschäft. Der Energiekonzern geht zudem davon aus, mit den Jahreszahlen im oberen Bereich der eigenen Zielspannen zu landen. Die Titel verteuerten sich um 1,8 Prozent.

Bei Konkurrent Eon stand dagegen ein Kursminus von 1,7 Prozent zu Buche, obwohl das Unternehmen an seinen Investitionsplänen festhhielt. Analysten hatten auf eine Ausweitung spekuliert. Für sie standen allerdings ausstehende regulatorische Entscheidungen sowie denen Einfluss auf die Investitionen des Unternehmens im Fokus.

Für die Brenntag -Papiere ging es um 3,5 Prozent bergab. Ein Händler attestierte dem Chemikalienhändler einen durchwachsenen Quartalsbericht.

In der Rüstungsbranche, wo die Kurse nach der jüngsten Stabilisierung wieder nachgaben, litten auch die Aktien von Vincorion mit einem Minus von 8,1 Prozent. Das Unternehmen berichtete zwar ein starkes Quartalswachstum, aber auch eine moderate Margenverschlechterung. Der Sektor insgesamt wurde von enttäuschenden Zahlen und einer Prognosesenkung des tschechischen Rüstungskonzerns CSG belastet.

Der Industriedienstleister Bilfinger bekam auch im dritten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des anhaltenden Iran-Kriegs zu spüren. Die im September gekappten Jahresziele wurden aber bestätigt. Die Anteilsscheine sanken um 2,8 Prozent.

Die Vorzugsaktien von Drägerwerk sprangen indes mit plus 9,9 Prozent an die Spitze des Nebenwerte-Index SDax . Unterstützung kam von einer Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg, die mit einem Kursziel von 156 Euro noch viel Luft nach oben sieht. Dem Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieter stehe ein starker Profitabilitätsschub bevor, schrieb Analyst Christian Ehmann.

Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zur Wochenmitte um ein Prozent hoch. In London und insbesondere in Zürich fielen die Gewinne bescheidener aus. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial trat zum europäischen Handelsende auf der Stelle, wogegen der Tech-Index Nasdaq 100 um 2,5 Prozent zulegte./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

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