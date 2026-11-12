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12.11.2026 18:18:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax vorübergehend erstmals über 27.000 Punkten

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Donnerstag nach dem erstmaligen Anstieg über 27.000 Punkte etwas an Schwung verloren. Zum Schluss behauptete der deutsche Leitindex aber ein Plus von 0,41 Prozent auf 26.771,88 Zähler, womit er den vierten Tag in Folge zulegte. Der schon seit Tagen schwächelnde MDax der mittelgrossen Unternehmen verabschiedete sich hingegen 0,70 Prozent tiefer mit 30.858,13 Punkten aus dem Handel.

Mit der Aussage, es brauche keine Vereinbarung mit dem Iran, habe US-Präsident Donald Trump den jüngsten Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahostkrieg wieder einen Dämpfer verpasst, schrieb Salah Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. "Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Rekordfantasie und Rückschlaggefahr", ergänzte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Brokers CMC Markets. Der Respekt vor der 27.000-Punkte-Marke scheine aktuell grösser zu sein als die Zuversicht, diese nachhaltig überwinden zu können. "Eine waschechte Jahresendrally sieht anders aus", so das Fazit des Experten.

Für etwas zusätzliche Verunsicherung sorgte der Rücktritt von Jensen Huang vom Chefposten des KI-Chipgiganten Nvidia nach Affären. Doch selbst an der davon besonders betroffenen US-Technologiebörse Nasdaq beruhigten sich die Kurse zuletzt wieder.

Am deutschen Aktienmarkt dominierte eine Flut von Geschäftszahlen die Agenda. Der Rückversicherer Munich Re war mit einem Kursplus von 2,9 Prozent Dax-Spitzenreiter. Trotz deutlich höherer Schäden durch Naturkatastrophen blieben die versicherten Grossschäden im dritten Quartal unter den Erwartungen.

Die Allianz wurde nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten optimistischer für 2026, was die Aktien mit einem Anstieg um 1,9 Prozent auf ein Rekordhoch honorierten. Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds liessen den Versicherer hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen.

Die Siemens -Titel legten um 1,7 Prozent zu, verfehlten aber knapp eine Rekordmarke. Der Technologiekonzern übertraf im starken abgelaufenen Geschäftsjahr die Analystenprognosen und hob seine mittelfristigen Ziele an.

Dagegen rutschten die Aktien von Merck KGaA mit 2,3 Prozent ins Minus. Der Pharma- und Technologiekonzern gab auf der Telefonkonferenz zu den aktuellen Quartalszahlen bekannt, nach enttäuschenden klinischen Studiendaten eines ähnlichen Medikaments von Konkurrent Novartis die Entwicklung des experimentellen Herzmedikaments Pelacarsen abzubrechen. Der Zwischenbericht und eine erneute Anhebung der Jahresziele hatten die Titel davor noch auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren getrieben.

Für die Papiere von Dax-Schlusslicht Gea ging es nach einer Rekordmarke letztlich um 4,3 Prozent bergab. Für den Stimmungsumschwung sorgte die Nachricht, dass Konzernlenker Stefan Klebert sein Amt auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat bereits Ende April kommenden Jahres niederlegen wird. Der Weggang des zentralen Protagonisten für die Wiederbelebung des Anlagenbauers in den vergangenen Jahren dürfte aber nichts mit der Geschäftsentwicklung zu tun haben, kommentierte RBC-Analyst Sebastian Kuenne.

Im MDax eroberte Freenet mit einem Kursplus von 2,6 Prozent den ersten Platz. Ein Händler attestierte dem Mobilfunkanbieter solide Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres. Der freie Barmittelfluss sei stärker als erwartet ausgefallen. Bei Ströer sorgte das kräftige digitale Aussenwerbungsgeschäft für ein gutes Quartal sowie ein Kursplus von 1,8 Prozent.

Unangefochtener Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDax war die Immobiliengesellschaft Patrizia mit einem Kurssprung von 23 Prozent auf 7,79 Euro. Damit blieb der Aktienkurs aber deutlich unter den von der Grossaktionärin First Capital Partner gebotenen 8,20 Euro je Patrizia-Anteilschein. Beim Leasingspezialisten Grenke sorgten die Quartalszahlen für eine Erholung um 8,8 Prozent.

Dagegen sackten die Titel von Index-Schlusslicht Secunet um rund 17 Prozent ab. Das IT-Sicherheitsunternehmen verfehlte mit seinen aktuellen Geschäftszahlen die hohen Erwartungen der Anleger. Beim Prothesenhersteller Ottobock mussten die Anleger einen Kursrutsch von fast 17 Prozent und ein Rekordtief verkraften. Die Analysten von Jefferies sprachen von einem guten dritten Jahresviertel, doch das Umfeld bei den Erstattungen werde herausfordernder.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Donnerstag um 0,1 Prozent zu. In London und Zürich ging es etwas deutlicher bergauf. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann zum europäischen Handelsende 0,2 Prozent. Auch der Technologiewerte-Index Nasdaq 100 schaffte es nach einem schwachen Start zuletzt moderat ins Plus./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

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