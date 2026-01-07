Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'324 0.0%  SPI 18'384 0.2%  Dow 49'380 -0.2%  DAX 25'122 0.9%  Euro 0.9315 0.2%  EStoxx50 5'924 -0.1%  Gold 4'461 -0.7%  Bitcoin 72'673 -2.5%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 60.0 -0.8% 
MDAX 252367 / DE0008467416

32’064.64
Pkt
394.22
Pkt
1.24 %
17:50:00
Marktkapitalisierung
07.01.2026 18:09:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax über 25.100 Punkte - Auch MDax-Lauf stark

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat zur Wochenmitte seinen Rekordlauf fortgesetzt. Dabei übersprang er nicht nur die runde Marke von 25.000 Punkten, sondern stieg bis über 25.100 Punkte. Konjunkturdaten, darunter Arbeitsmarktdaten aus der US-Privatwirtschaft sowie die Inflationsdaten aus der Eurozone, wurden positiv aufgenommen, da sie Zinserhöhungen unwahrscheinlicher erscheinen lassen.

Mit einem Plus von 0,92 Prozent auf 25.122,26 Zählern ging der Leitindex aus dem Tag und auch der MDax setzte seinen starken Lauf seit November fort. Der Index der mittelgrossen Werte schloss 1,24 Prozent höher auf 32.064,64 Zähler und erreichte wieder den höchsten Stand seit Frühjahr 2022.

Trotz geopolitischer Spannungen ist zum Jahresbeginn die Börsenstimmung weltweit von Zuversicht geprägt. Risiken rücken allerdings zunehmend in den Fokus und die Luft könnte schnell dünner werden.

Angesichts der Entwicklung der Weltwirtschaft mute es paradox an, dass die Aktienmärkte aufblühten, kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Aber man darf nicht vergessen, dass der gegenwärtige Umbau der Weltwirtschaft enorme Investitionen in Gang setzt." Dabei verwies er etwa auf staatliche Infrastrukturprogramme oder auch den weltweiten KI-Technologiewettlauf.

Der Angriff der USA auf Venezuela sorgte bisher ebenfalls nicht für Verunsicherung. Vielmehr wird auf sinkende Ölpreise gehofft, denn das ist gut für die Weltwirtschaft, könnte den Inflationsdruck mindern und weitere Zinssenkungen nach sich ziehen. Chefvolkswirt Kater verwies trotzdem auf die Gefahren. Die Liste der Risiken umfasse weitere militärische Konflikte bis hin zu einer ausufernden Kreditvergabe an KI-orientierte Technologiefirmen.

Mit Blick auf Europa schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 0,14 Prozent tiefer auf 5.923,57 Punkte. Der britische FTSE 100 schloss ebenfalls im negativen Terrain, aber etwas deutlicher. Der Schweizer SMI ging nahezu unverändert aus dem Tag.

In den USA zeigten sich die wichtigsten Indizes uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial gab leicht nach, während der Nasdaq 100 leicht stieg.

Im Dax sprang die Siemens-Aktie um 3,5 Prozent hoch und erreichte ein Rekordhoch, denn der Industriekonzern und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Zusammenarbeit im KI-Bereich deutlich aus.

Auch Heidelberg Materials , die um 2,9 Prozent zulegten, erklommen einen Höchststand. Der Baustoffkonzern gilt als Profiteur steigender Investitionen für Infrastruktur in Deutschland sowie eines möglichen Wiederaufbaus der Ukraine im Fall einer Friedenslösung. Gefragt blieben auch Rheinmetall mit plus 4,9 Prozent.

Scout24 dagegen büssten 3,6 Prozent ein. Dass der Internetportal-Betreiber mit Martin Mildner einen neuen Finanzchef bekommt, verunsicherte.

Abwärts ging es im MDax für Redcare Pharmacy . Die Internet-Apotheke verfehlte mit ihren Quartalserlösen für rezeptfreie Medikamente die Markterwartungen. Das Papier büsste 6,4 Prozent ein.

Thyssenkrupp gewannen dagegen an der Index-Spitze 6,8 Prozent. Ein Pressebericht über einen möglichen schrittweisen Verkauf der Stahlsparte an den indischen Jindal-Konzern gab Auftrieb./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

