Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’106 -0.3%  SPI 21’258 -0.3%  Dow 52’243 -0.1%  DAX 26’750 -0.1%  Euro 0.9258 0.2%  EStoxx50 6’387 -0.2%  Gold 3’886 0.2%  Bitcoin 57’623 -3.3%  Dollar 0.8393 0.5%  Öl 95.8 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Roche149905998Richemont21048333Partners Group2460882Microsoft951692Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
JPMorgan dreht den Kurs: Warum die Bank Anlegern jetzt Qualitätsaktien statt Momentum empfiehlt
CTS Eventim-Aktie steigt: Schwaches Veranstaltergeschäft verstimmt Anleger nur kurz
Aktien von RWE und E.ON gefragt: Bund könnte wohl Anteil an Urenco kaufen
Suche...

MDAX 252367 / DE0008467416

30’699.96
Pkt
-158.17
Pkt
-0.51 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

13.11.2026 18:12:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax trotzt Nasdaq-Schwäche - Pause nach Rekord

FRANKFURT (awp international) - Der Dax ist nach seinem Rekordhoch vom Vortag am Freitag letztlich wenig von der Stelle gekommen. Überraschend schwache US-Inflationsdaten gaben dem deutschen Leitindex nur kurzzeitig etwas Auftrieb. Mit einem Minus von 0,08 Prozent auf 26.749,95 Punkte trotzte er aber der schwachen US-Technologiebörse Nasdaq und behauptete ein Wochenplus von 3,6 Prozent. Der MDax der mittelgrossen Börsenunternehmen verabschiedete sich am Freitag 0,51 Prozent tiefer mit 30.699,96 Punkten.

"Die Anleger befinden sich weiterhin in einem Balanceakt zwischen Rekordlaune und Verlustaversion", schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst des Online-Brokers CapTrader. Derzeit scheine der Respekt vor der vortags erstmals überwundenen 27.000-Punkte-Marke grösser zu sein als die Zuversicht, diese nachhaltig überwinden zu können. Denn neben den Zinssorgen, geopolitischen Risiken und KI-Zweifeln werde in der kommenden Woche der erwartete Börsengang des KI-Konzerns Anthropic die Risikobereitschaft am Markt testen.

Die US-Erzeugerpreise hatten sich im Oktober gegenüber dem Vorjahr erneut beschleunigt, mit plus 6,5 Prozent aber etwas geringer als von Volkswirten prognostiziert. Die für die US-Geldpolitik wichtige Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel ausgeklammert werden, verharrte erwartungsgemäss bei 5,0 Prozent. Tendenziell beeinflussen die Erzeugerpreise die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Im vergangenen Monat waren die Verbraucherpreise überraschend deutlich gestiegen.

Da die Teuerung weiter deutlich über der Fed-Zielmarke liegt, gilt an den Finanzmärkten als sicher, dass sie im Dezember erneut die Leitzinsen anheben wird. Auch die Europäische Zentralbank dürfte auf ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr an der Zinsschraube drehen.

Technologiewerte standen im Sog heftiger Gewinnmitnahmen bei US-Halbleiteraktien europaweit unter Druck. Am Dax-Ende büssten die Titel des Chipkonzerns Infineon 4,3 Prozent ein. Im MDax ging es für die Kurse der Branchenzulieferer Aixtron , Jenoptik , Suss Microtec und Siltronic um 3 bis 4,7 Prozent bergab.

Im Nebenwerte-Index SDax brachen die gut gelaufenen Anteile von Schlusslicht GFT Technologies um 10,3 Prozent ein. Felix Ellmann von Analysehaus MPCM strich seine Kaufempfehlung, da er steigende Kapitalkosten für den Softwareanbieter befürchtet.

Die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank verloren weitere 7,3 Prozent und erreichten damit ein Rekordtief. Sie hatten bereits am Donnerstag unter schwachen Quartalszahlen und einer überraschenden Prognosesenkung des Gewerbeimmobilien-Finanzierers gelitten.

Dagegen legten die Aktien von Eon und RWE um 1,7 beziehungsweise 0,6 Prozent zu. Die Energiekonzerne können sich Medienberichten zufolge möglicherweise auf einen Geldregen aus Berlin freuen. Die Bundesregierung will der "Welt" zufolge deren Anteil von einem Drittel am Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Grossbritannien kaufen. Dies würde beiden Unternehmen einen erheblichen Wertzuwachs durch eine Randbeteiligung bescheren und die Bilanz stärken, bemerkte ein Marktbeobachter.

CTS Eventim zählte mit einem Plus von 1,7 Prozent zu den besten MDax-Werten. Der Event- und Ticketvermarkter hat zwar laut Analysten ein durchwachsenes Quartal hinter sich. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend, schrieb Annick Maas von Bernstein Research.

Bei Deutsche Euroshop sorgten Geschäftszahlen für einen Kursanstieg von 2,6 Prozent. Der Betreiber von Einkaufszentren profitierte in den ersten neun Monaten des Jahres von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten. Bereits Anfang November hatte er den Gewinnausblick erhöht und das Umsatzziel präzisiert.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es vor dem Wochenende um 0,2 Prozent nach unten. Auch in Zürich standen moderate verluste zu Buche, wogegen es in London etwas bergauf ging. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsende knapp im Minus, während der Tech-Index Nasdaq 100 mehr als zwei Prozent einbüsste./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Siemens: +58 % Aufträge – zündet KI jetzt die DAX-Aktie?
17:15 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13:04 SMI setzt abermals neue Bestmarke
11:40 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
09:29 Marktüberblick: Quartalszahlen im Fokus
08:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neues Jahrestief im Chart
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.67 SQRBDU
Short 16’042.49 13.59 SDBNJU
Short 16’669.66 8.68 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’106.12 13.11.2026 17:30:00
Long 14’437.06 19.42 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA-Aktie im Fokus: Trump empfiehlt Ex-Apple-Chef Tim Cook als Huang-Nachfolger
Bitcoin-Crash – der perfekte Moment zum Einstieg?
NVIDIA-Aktie in Rot: Senatsausschuss lädt Handelsminister und Jensen Huang vor
Microsoft-Aktie dreht ins Plus: Fortschritte bei Stabilisierung nach den Ausfälle bei Microsoft 365
Allianz-Aktie im Fokus: Berenberg bewertet den Versicherer mit “Buy”
18 Jahre Bitcoin: Kann KI das Rätsel um Satoshi Nakamoto lösen? Das sollten Anleger wissen
Moody's warnt vor Kryptocrash: Diese Risiken wiegen für die Wirtschaft schwerer
SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau gesteigert

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 46/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 46/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 30’699.96 -0.51%