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25.08.2026 17:51:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax steigt - Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung

FRANKFURT (awp international) - Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt hat am Dienstag nach soliden Daten aus der Wirtschaft die Zuversicht überwogen. Auch fallende Öl- und Gaspreise verliehen den Aktienbörsen Rückenwind.

Der Dax , der sich am Vortag über 26.000 Punkten behauptet hatte, legte zu Handelsschluss um 0,61 Prozent auf 26.266,14 Zähler zu. Damit kommt das vor knapp zwei Wochen erreichte Rekordhoch bei rund 26.574 Punkten wieder in Sichtweite. Für den MDax mit den mittelgrossen Unternehmen ging es um 0,74 Prozent auf 32.267,44 Punkte hinauf.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hellt sich weiter auf. Das Ifo-Geschäftsklima als wichtigstes deutsches Konjunkturbarometer fiel im August besser aus als von Analysten erwartet. Ökonomen rechnen trotz der Folgen des Iran-Kriegs und der jüngsten Dürre mit einer Belebung der Wirtschaft. Auch fiel das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal etwas besser aus als in einer ersten Schätzung. Europas grösste Volkswirtschaft ist somit drei Quartale in Folge gewachsen.

"Offensichtlich profitiert die deutsche Wirtschaft von einer deutlich stärkeren Nachfrage aus dem Ausland", kommentierte Volkswirt Ralph Solveen von der Commerzbank die Ifo-Umfrage. Zudem dürfte der Rückenwind von höheren Staatsausgaben in den nächsten Quartalen eher zunehmen.

In den Blick rücken nun allmählich andere wichtige Ereignisse im Wochenverlauf. Dazu zählen die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch und am Freitag die Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh auf dem jährlichen Notenbanktreffen in Jackson Hole. Vor den Nvidia-Zahlen zur Wochenmitte erholten sich am Dienstag Chipwerte etwas von ihrem schwachen Vortag. So gewannen Infineon und Suss Microtec 1,3 respektive 1,5 Prozent.

Aktien von Siemens Energy stiegen um 2,7 Prozent. Händler verwiesen auf einen Bloomberg-Bericht, wonach der Elektrotechnikkonzern die Investmentbank Goldman Sachs beauftragt hat, einen Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung am Dampfturbinengeschäft vorzubereiten. Die Pläne für einen Verkauf seien nicht neu, die hohen Wertindikationen von über 10 Milliarden Euro dürften den Aktienkurs aber begünstigen, hiess es.

Die Anteile von Adidas und Puma wurden von gesenkten Geschäftsprognosen von Dick's Sporting Goods belastet. Grund ist eine schwache Entwicklung der erst im vergangenen Jahr übernommenen Kette Foot Locker. Adidas und Puma gaben um 1,7 beziehungsweise 1,2 Prozent nach.

Deutz gewannen an der MDax-Spitze gut 11 Prozent. Die Analysten von Kepler Cheuvreux und Oddo BHF hatten ihre Kursziele für den Motorenhersteller und neuerdings auch im Rüstungsgeschäft tätigen Konzern deutlich erhöht.

Der EuroStoxx 50 schloss am Dienstag moderat im Plus. Ausserhalb der Eurozone legten die Leitbörsen in Zürich und London etwas stärker zu. In New York trat der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss auf der Stelle, der technologielastige Nasdaq 100 verbuchte Gewinne./bek/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---

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