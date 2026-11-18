FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch im Sog einer schwachen Wall Street nachgegeben. Der Dax fiel unter die Marke von 26.000 Punkten und durchbrach erstmals seit Ende Oktober die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Letztlich verlor der Leitindex 1,19 Prozent auf 25.736,24 Zähler. Der MDax sank um 0,89 Prozent auf 29.878,63 Punkte.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent nach unten. Auch an den Börsenplätzen in Zürich und London ging es merklich abwärts. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial büsste zum europäischen Handelsende rund 1,2 Prozent ein. Der Technologieindex Nasdaq 100 fiel um 0,2 Prozent.

"Die Wirkungsdauer der jüngst verschriebenen Beruhigungspille durch starke Nvidia-Zahlen scheint abgelaufen. Die Investoren bewegen sich derzeit in einem Spannungsfeld zwischen harten Fakten und den grossen Versprechen von morgen. KI-Zweifel, Zinsrisiken und politische Fragezeichen bilden einen Dreiklang, der die Risikobereitschaft der Anleger dämpft", konstatierte Marktanalyst Timo Emden vom Broker CapTrader.

Vor dem historischen Dreiergipfel von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin sowie dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic am Donnerstag seien die Anleger lieber auf Nummer sicher gegangen, hiess es weiter.

Am Vorabend hatte der KI-Riese Nvidia seinen mit Spannung erwarteten Quartalsbericht veröffentlicht, der die Anleger nur vorübergehend beruhigt hatte. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Nachricht des in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns. Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führungskrise, Verzögerungen in der Rechenzentrums-Infrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren.

Erholt präsentierten sich vor allem Tech-Werte wie Siemens Energy und Infineon im Dax sowie Siltronic , Aixtron und Suss Microtec im MDax. Siltronic waren dank einer Kaufempfehlung von Berenberg mit knapp 5 Prozent Kursplus besonders gefragt. Experte Gustav Froberg sieht den Waferhersteller als "Spätblüher" nun vor einem "Ergebnisboom".

Die Aktien von Zalando sprangen auf den höchsten Stand seit Ende August und gewannen an der Dax-Spitze letztlich 2,8 Prozent. Stimmrechtsmitteilungen zufolge kaufte Grossaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen Zalando-Papiere im Volumen von insgesamt gut fünf Millionen Euro.

Deutz brachen nach einem negativen Bericht eines Leerverkäufers um fast 17 Prozent ein und fielen auf ein Zwölfmonatstief. Der Motorenbauer will die Vorwürfe prüfen und sich danach "auf Basis der relevanten Fakten" dazu äussern.

Aussagen zu den mittelfristigen Zielen während des Kapitalmarkttags von Drägerwerk trieben die Vorzugsaktie des Herstellers von Medizin- und Sicherheitstechnik auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen. Am Ende gewann das im SDax notierte Papier 6,6 Prozent./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---