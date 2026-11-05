Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
Deutsche Telekom-Aktie und Co.: Barclays trotz KI-Risiko für diese europäischen Telekom-Werte
Mit Kakeibo einfach und langfristig Geld sparen
KI-Blase am Aktienmarkt? So sichern Börsenprofis ihre Depots ab
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...

DAX 40 998032 / DE0008469008

25’820.36
Pkt
-504.65
Pkt
-1.92 %
06.11.2026
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

05.11.2026 18:00:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Rally endet am Rekordhoch - US-Turbulenzen

FRANKFURT (awp international) - Nach einem zwischenzeitlich erreichten Rekordhoch des Dax sind die Anleger am Donnerstag doch wieder etwas skeptischer geworden. Der deutsche Leitindex schraubte seine Bestmarke erst bis auf knapp 26.693 Punkte nach oben, doch wegen aufkommender Turbulenzen an den US-Börsen gingen die Anleger nach dem Wahlerfolg der Demokraten auch in Frankfurt lieber in die Defensive.

Gebremst von weiter abrutschenden KI-Werten und den Rheinmetall-Aktien , die ihren Anlegern nach Zahlenvorlage einen rabenschwarzen Tag bescherten, ging der Dax 0,43 Prozent tiefer bei 26.325,01 Zählern aus dem Handel. Der MDax schloss 0,92 Prozent niedriger bei 30.891,56 Zählern.

Nachdem die Zwischenwahlen dem US-Präsidenten Donald Trump eine herbe Schlappe einbrachten, hatte sich die Verkaufswelle bei KI-Werten am Donnerstag in New York massiv beschleunigt. Anders als am Vortag erfasste sie nun die ganze Nasdaq-Börse und auch den US-Leitindex Dow Jones Industrial .

"Auf die Wahleuphorie folgt die Ernüchterung", sagte dazu der Experte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Im Mittelpunkt stünden die Sorgen um die Zukunft des KI-Booms, da Anleger befürchteten, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten strengere Auflagen den Ausbau von Rechenzentren bremsen und Projekte verzögern könnten.

Laut den Experten von Index-Radar hatte der Dax zuletzt seine relative Stärke im Vergleich zu den US-Indizes weiter ausgebaut, weshalb der Dow als US-Konterpart zu einer Bestmarke auf Abstand geblieben sei. Die Experten halten die Situation in New York aber zunehmend für eine "Übertreibung auf der Unterseite" und betonten daher am Donnerstag den Bedarf, ein konsequentes Risikomanagement zu betreiben.

"Besonders KI-Aktien stehen unter Druck, während Kapital verstärkt in defensivere Marktsegmente fliesst", sagten die Index-Radar-Experten weiter. Dies führte im Dax dazu, dass die Aktien von Infineon ihren jüngsten Kursrutsch mit einem 8,5 Prozent grossen Abschlag fortsetzten. Dem schlossen sich viele Chip-Zulieferfirmen aus MDax und SDax an, aber mit Siemens Energy und Hochtief litten auch andere deutsche Dax-Werte mit ehemals eingepreister KI-Fantasie.

Für die grösste Belastung im Dax sorgte aber Rheinmetall. Nachdem der Rüstungskonzern am Vorabend nach Börsenschluss erneut die Prognose senken musste, brach der Aktienkurs um 16 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Februar 2025 ein. Die Strategie der Düsseldorfer sei nicht falsch, die bisherigen Ziele seien aber wohl unrealistisch, schrieb JPMorgan-Experte David Perry. Im Rüstungssektor gerieten nach Quartalszahlen auch die Aktien von Renk unter Druck.

Aus dem Dax berichteten viele weitere Unternehmen von ihren vergangenen Quartalen. Grössere Verluste von 2,8 Prozent erlitten die Titel der Commerzbank . Das Bankhaus habe zwar starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb der DZ-Bank-Analyst Philipp Hässler. Negativ überrascht zeigte er sich aber von Aussagen zur Entwicklung des Zinsüberschusses. Er stufte die Aktien auf "Halten" mit der Begründung fehlender kurzfristiger Kurstreiber ab.

Die Aktionäre der Deutschen Telekom mussten einen Abschlag von 2,1 Prozent einstecken. Die Zahlen seien eigentlich stark gewesen, sagte ein Händler. Er verwies allerdings auch auf wieder aufkommende Sorgen bezüglich einer kompletten Fusion mit T-Mobile US , da die Dividende nur um zehn Prozent steigen solle. Am Markt werde mit einer stärkeren Anhebung gerechnet.

Die Anteile des Chemiekonzerns Lanxess sprangen im MDax zeitweise um 20 Prozent hoch, reduzierten ihr Plus aber zu Handelsschluss auf sechs Prozent. Die Resultate und der präzisierte Ausblick galten unter Börsianern eigentlich als wenig aufregendes Ereignis. Am Markt war die Rede von Eindeckungen durch Leerverkäufer, die auf fallende Kurse gesetzt hätten.

Unter den weiteren Nebenwerten im MDax und SDax konnte Bechtle mit erneut angehobenen Jahreszielen punkten. Beim Kochboxenversender Hellofresh stand ein Kurssprung um 11,5 Prozent zu Buche, obwohl die Geschäfte auch im dritten Quartal schlecht liefen. Weil Hellofresh seine Marketingkosten weiter reduziert, fiel der operative Gewinn aber höher aus als gedacht.

Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 schloss 0,55 Prozent tiefer bei 6.231,54 Punkten. Ausserhalb der Eurozone rutschten der Züricher SMI und der Londoner FTSE 100 ebenfalls ins Minus. In New York fiel der Dow Jones Industrial zuletzt um 2,4 Prozent, während der Nasdaq 100 4,5 Prozent verlor./tih/he

In eigener Sache

Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Inside Trading & Investment

06.11.26 Logo WHS NFP-Hammer: 165.000 neue Jobs – retten die US-Jobdaten den Nasdaq?
06.11.26 Marktüberblick: Lanxess, HelloFresh und Evotec nach Zahlen gesucht
06.11.26 Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
06.11.26 KI-Bedenken nehmen zu
06.11.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Erholungsversuch nach dem Jahrestief
05.11.26 Wenn eine alternde Gesellschaft zum Wachstumstreiber wird
05.11.26 Julius Bär: 13.30% p.a. JB Multi Reverse Convertible auf Twilio Inc, Datadog Inc, Zscaler Inc
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 S9BVAU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’796.50 06.11.2026 17:30:15
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Medacta-Aktie bricht zweistellig ein: Umsatz- und Margenwarnung für 2026
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Starkes Quartal: Moderna-Aktie springt nach Zahlen hoch
Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag Verluste

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 45/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
DAX 25’820.36 -1.92%
MDAX 30’642.23 -0.81%