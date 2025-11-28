Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’834 0.0%  SPI 17’653 0.1%  Dow 47’739 0.7%  DAX 23’828 0.3%  Euro 0.9322 -0.1%  EStoxx50 5’667 0.3%  Gold 4’210 1.3%  Bitcoin 73’401 -0.1%  Dollar 0.8037 -0.2%  Öl 63.4 -
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
Tesla-Aktie im Blick: E-Autobauer verschärft Entkopplung von China - Zulieferer müssen alternative Standorte nutzen
Stadler-Aktie höher: Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens eingelegt
TUI-Aktie im Aufwind: Was hinter dem Kurssprung steckt
Suche...

MDAX 252367 / DE0008467416

29’918.57
Pkt
387.32
Pkt
1.31 %
17:30:14
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

28.11.2025 18:00:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt etwas weiter zu - Starke Wochenbilanz

FRANKFURT (awp international) - Am Shopping-Tag "Black Friday" sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt in Kauflaune geblieben. Der Dax knüpfte am Freitag an seine jüngste Erholung an und gewann 0,29 Prozent auf 23.836,79 Punkte. Damit legte der Leitindex auf Wochensicht um mehr als drei Prozent zu, die Novemberbilanz fällt mit einem Abschlag von einem halben Prozent dagegen leicht negativ aus. Für den MDax mit den mittelgrossen deutschen Werten ging es zum Wochenschluss 1,37 Prozent auf 29.937,15 Zähler nach oben.

Aus Sicht von Marktbeobachter Andreas Lipkow deuten einige Indikatoren auf eine Jahresendrally hin. Das bevorstehende Wochenende habe den Start jedoch etwas gebremst, ehe die kommende Woche mehr Kursmomentum zu bieten haben dürfte. Sollte der "Black Friday" für einen starken Start ins Weihnachtsgeschäft sorgen, könnte das der Börse zusätzlichen Schwung geben, ergänzte Analyst Thomas Altmann von QC Partners.

Darüber hinaus schauen die Anleger gespannt auf die Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg. Laut Aktienstratege Emmanuel Cau von der Barclays Bank würde ein Waffenstillstand ein grosses Extremrisiko für Europa beseitigen. Die Risikobereitschaft komme auch wegen neu entfachter Hoffnung auf eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed im Dezember und den wieder anziehenden Kursen im Technologiesektor zurück.

Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 schloss am Freitag 0,27 Prozent im Plus bei 5.668,17 Punkten. In London ging es ebenfalls moderat aufwärts, in Zürich tat sich kaum etwas. An den US-Börsen wird nach dem Feiertag "Thanksgiving" nur verkürzt gehandelt, der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um rund 0,7 Prozent.

Mit einem Kursplus von 2,2 Prozent war die Aktie der Deutschen Börse Spitzenreiter im Dax. Wie seit Donnerstagnachmittag bekannt ist, hat der Börsenbetreiber dem Fondsvertriebsspezialisten Allfunds ein unverbindliches Kaufgebot unterbreitet. Tom Mills vom Analysehaus Jefferies sprach von einer deutlich besser passenden Branchenlogik als bei der früheren Offerte des Konkurrenten Euronext für Allfunds. Dadurch könnte der Gewinn der Deutschen Börse im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.

Die Papiere von Delivery Hero setzten ihre jüngste Erholung mit einem Kurssprung von 14,6 Prozent an der MDax-Spitze fort. Der Essenlieferdienst stehe unter dem Druck mehrerer Grossaktionäre, einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider. Die kolportierten Forderungen nach einem Strategiewandel und einer Branchenkonsolidierung zeigten, dass sich etwas tue, kommentierte Barclays-Analyst Andrew Ross.

Die Aktien von Wacker Chemie fielen nach einem kritischen Analystenkommentar um 1,7 Prozent. Die US-Bank JPMorgan stufte die Wacker-Aktie von "Neutral" auf "Underweight" ab. Analyst Chetan Udeshi glaubt, dass das Geschäft des Spezialchemie-Unternehmens mit dem Halbleiterrohstoff Polysilizium wegen eines massiven Überangebots an Wafern in der Lieferkette unter Druck gerät.

IT-Dienstleister blieben nach einem positiven Kommentar des Analysehauses Kepler Cheuvreux dagegen gefragt. Bechtle stiegen um 2,5 Prozent und Cancom legten im Kleinwerte-Index SDax um 1,5 Prozent zu. Laut Kepler seien beide Unternehmen optimal positioniert, um von den steigenden öffentlichen Ausgaben in Deutschland zu profitieren.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs sorgte mit frischen Studien ebenfalls für Bewegung. Analystin Daniela Costa nahm Knorr-Bremse mit "Buy" in die Bewertung auf, was die Aktien des Bremsenherstellers um 2,2 Prozent antrieb. Für die Papiere von Rational ging es um 2,1 Prozent aufwärts, nachdem Goldman-Experte Ope Otaniyi eine Kaufempfehlung für den Profiküchen-Ausrüster ausgesprochen hatte.

Ein Auftrag aus Osteuropa im hohen zweistelligen Millionenbereich war kein Kurstreiber für Renk . Die Aktien des Panzergetriebe-Herstellers büssten 1,2 Prozent ein. Rheinmetall und Hensoldt gaben um 2,2 beziehungsweise 1,9 Prozent nach. Nach dem jüngsten Stabilisierungsversuch waren Rüstungswerte mit Blick auf die andauernden Friedensgespräche im Ukraine-Krieg weniger gefragt./niw/he

--- Von Nicklas Wolf, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:06 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Bachem, DocMorris
07:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Gelingt der Ausbruch?
27.11.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (85%) auf Barry Callebaut AG
27.11.25 SMI kratzt an 7-Monats-Hoch
26.11.25 Attraktive Sekundärmarktopportunitäten
26.11.25 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’363.51 19.74 QIUBSU
Short 13’639.62 13.80 SRNBXU
Short 14’156.74 8.82 SW7BIU
SMI-Kurs: 12’833.96 28.11.2025 17:31:51
Long 12’306.09 19.44 S5YBIU
Long 12’044.51 13.95 SZ8B6U
Long 11’521.05 8.91 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Reges Treiben im Portfolio: Diese Titel hielt der Gates Foundation Trust im 3. Quartal 2025
NVIDIA-Aktie als KI-Branchenprimus - Microsofts AI-Chef warnt vor Extrem-Szenarien
HENSOLDT-Aktie leichter: Personalvorstand scheidet krankheitsbedingt aus
PUMA-Aktie hebt ab: Fila-Mutter Anta könnte für deutsche Sportartikelhersteller bieten
Grosse Käufe von Alphabet- und Meta-Aktien: Cathie Wood baut KI-Strategie um:
Bitcoin überwindet die Marke von 91'000 US-Dollar - Erholung setzt sich fort
Diese US-Aktien dominierten im dritten Quartal 2025 im Portfolio der Commerzbank
Stadler-Aktie höher: Rekurs gegen SBB-Auftrag an Siemens eingelegt
Sika-Aktie kaum verändert: Sika bestätigt Strategie und Wachstumsziele für 2028

Indizes in diesem Artikel
MDAX 29’918.57 1.31%

finanzen.net News

Datum Titel
18:05 US-Anleihen: Kursverluste
18:04 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt etwas weiter zu - Starke Wochenbilanz
17:59 GESAMT-ROUNDUP 3: Rente, Autos, Bauen: Koalition verkündet Kompromisse
17:58 Juso-Chef Türmer: Kein Generationenkonflikt bei Rente
17:44 Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt etwas weiter zu - Starke Wochenbilanz
17:43 Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste
17:36 GNW-News: Squawka veröffentlicht Moneyball-Index: Rangliste bewertet, wie erfolgreich Premier League-Vereine Transferausgaben in Ergebnisse auf dem Spielfeld...
17:34 WOCHENVORSCHAU: Termine bis 12. Dezember 2025
17:34 TAGESVORSCHAU: Termine am 1. Dezember 2025
17:28 ROUNDUP/Schuhkarton-Streit: Deichmann verliert vor Gericht