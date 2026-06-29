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29.06.2026 18:18:37

Aktien Frankfurt Schluss: Dax knickt etwas ein - Kursrally bei Nagarro

FRANKFURT (awp international) - Der deutsche Aktienmarkt hat einen uneinheitlichen Start in die neue Börsenwoche erwischt. Der Dax schloss am Montag 0,18 Prozent tiefer bei 24.626,89 Punkten. Der MDax der mittelgrossen Börsenwerte sank um 0,33 Prozent auf 31.483,64 Zähler. Dagegen ging es für den Kleinwerteindex SDax - vor allem dank einer Kursrally bei Nagarro - um 0,90 Prozent auf 17.927,03 Punkte aufwärts.

Mit Blick auf die europäischen Börsen ging der EuroStoxx 50 mit plus 0,2 Prozent aus dem Handel. Ausserhalb der Eurozone legte der Zürcher SMI um 0,4 Prozent zu, während der Londoner FTSE 100 um 0,2 Prozent nachgab. In den USA stieg der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 0,5 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,3 Prozent.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt der Nahost-Krieg. Die Vereinigten Staaten und der Iran wollen ihre gegenseitigen Angriffe im Streit um die Strasse von Hormus US-Angaben zufolge vorerst einstellen und weiter verhandeln. "Beide Seiten werden vorerst von weiteren Massnahmen absehen", erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus informierten Kreisen in Washington. Schiffe könnten frei verkehren, während die Gespräche zur Umsetzung des Rahmenabkommens fortgesetzt würden.

"Schwelende Nahostrisiken, eine ungeklärte geldpolitische Marschroute und kritisch hinterfragte KI-Bewertungen halten den Dax in einer Schaukelbörse gefangen und lassen eine klare Orientierung vermissen", kommentierte Marktexperte Timo Emden. Von einer unbeschwerten Sommerstimmung könne keine Rede sein, denn die Anleger agierten weiter mit angezogener Handbremse.

Die Aktien deutscher Automobilhersteller fielen am Montag auf mehr- und teils sogar vieljährige Tiefstände. Investoren zogen sich weiter aus der Branche zurück. Volkswagen -Anteile büssten 3,9 Prozent ein und loteten das niedrigste Niveau seit 2010 aus. Laut "Bild" wollen die Wolfsburger die Zusammenarbeit mit Bosch in Sachen autonomes Fahren beenden, um Kosten zu sparen. Ein Börsianer bezeichnete dies als "weiteren massiven Rückschlag für die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Herstellern bei neuen Technologien". Die Aktien von BMW , Continental und Porsche AG fielen ebenfalls zurück.

Die Papiere von Heidelberg Materials sackten als klar schwächster Dax-Wert auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai ab und verloren letztlich 9,4 Prozent. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung auf reduzierte Umsatzprognosen mehrerer Analystenhäuser für den Baustoffkonzern im zweiten Quartal.

Ins Rampenlicht rückte auch ein Titel aus der dritten Börsenreihe: Dem IT-Dienstleister Nagarro liegt eine Kaufofferte der indischen Persistent Systems über gut eine Milliarde Euro vor. Je Nagarro-Aktie bietet der IT-Dienstleister 81 Euro. Nagarro schnellten um knapp 88 Prozent auf fast 76 Euro nach oben. Schon am Freitag war der Kurs um fast 20 Prozent gestiegen./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

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