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09.11.2026 18:24:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax erholt dank Ölpreisrutsch

FRANKFURT (awp international) - Nach zwei Verlusttagen hat sich der Dax am Montag klar erholt. Im Einklang mit den ebenfalls starken US-Börsen baute der deutsche Leitindex sein Plus aus und schloss 1,73 Prozent höher mit 26.267,19 Punkten. Damit schaffte er es wieder über die Marke von 26.000 Punkten.

Am Donnerstag hatte der Dax noch ein Rekordhoch erreicht, bevor ihn eine Verkaufswelle bei KI-Werten in den USA nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen ebenfalls stark belastete.

Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen ging es zu Wochenbeginn um 1,40 Prozent auf 31.072,75 Punkte bergauf.

Die deutlich gefallenen Ölpreise seien ein Hoffnungsschimmer für die Anleger, die auf eine diplomatische Annäherung im Krieg zwischen den USA und dem Iran setzten, kommentierte Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG. Doch falls die Gespräche scheiterten oder der Konflikt gar erneut eskaliere, könnte der geopolitische Risikoaufschlag rasch zurückkehren. Zudem stehe die aktuelle Erholung angesichts der jüngst sprunghaft angestiegenen Volatilität noch auf wackligen Füssen.

US-Präsident Donald Trump hatte neue grossangelegte US-Angriffe auf den Iran als "höchst unwahrscheinlich" bezeichnet, solange es Fortschritte in den Verhandlungen gibt. "Es hängt davon ab, ob sie ein sehr starkes Abkommen unterzeichnen oder nicht", sagte Trump am Wochenende in einem Telefoninterview des Nachrichtensenders CNN mit Bezug auf die Führung des Iran. Allerdings dämpfte US-Aussenminister Marco Rubio die Erwartungen an einen baldigen Durchbruch. Bei den Verhandlungen zu einem Ende des Kriegs sei keine Einigung in Sicht, sagte Rubio vor Journalisten in Washington.

Halbleiterwerte wie Infineon und Elmos stabilisierten sich mit Gewinnen von 6,3 und 5,6 Prozent am Montag weiter. Ähnliches galt für Branchenzulieferer wie Siltronic , Aixtron und Jenoptik sowie die Titel des Energietechnikkonzerns Siemens Energy , der ebenfalls als Profiteur des Megathemas Künstliche Intelligenz gilt.

Der Kursrutsch des US-Chipgiganten Nvidia , der Sorgen wegen einer Affäre des Konzernchefs mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin geschuldet ist, konnte der Branche in Deutschland wenig anhaben.

Die Aktien des Baukonzerns Hochtief tanzten mit minus 1,3 Prozent etwas aus der Reihe. Hier belastete, dass der spanische Grossaktionär ACS einen Bericht über Erwägungen einer Komplettübernahme seiner deutschen Tochter dementierte. Der Bericht hatte die Hochtief-Aktie am Freitag kurz vor dem Handelsschluss noch angetrieben.

Rüstungstitel waren nach den jüngsten Verlusten am Montag ebenfalls wieder gefragt: Rheinmetall und Hensoldt belegten mit Aufschlägen von 4 und 6,9 Prozent vordere Plätze im Dax und MDax. Erstere hatten im frühen Handel noch einen weiteren Tiefststand seit Februar 2025 markiert. Rheinmetall hatte den Markt am Mittwochabend mit einer Gewinnwarnung verschreckt.

Die Aktien von Gea -Aktien erklommen nach der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen ein weiteres Rekordhoch.

Hannover Rück entfernten sich mit minus 1,4 Prozent weiter von ihrem Rekord am Donnerstag. Der Quartalsüberschuss habe positiv überrascht, es stellten sich aber einige Fragen hinsichtlich der Solvabilität und des Wachstums, kommentierte Analyst Kamran Hossain von der US-Bank JPMorgan.

Im MDax zählte Deutz nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank mit plus 6,6 Prozent zu den Favoriten. Deutz sei eine erstklassige Aktie aus dem Verteidigungssektor, die als Motorenhersteller falsch bewertet sei, schrieb Analystin Mira Wiegratz. Die nächsten Wachstumstreiber seien ein Fahrzeugauftrag aus den Niederlanden, der Mitte November fällig sei, Folgeaufträge für Bergungsfahrzeuge sowie das neue Radfahrzeugprogramm der Bundeswehr.

Beim Dialyseanbieter FMC und beim Pharmazulieferer Schott Pharma sorgten negative Analystenkommentare hingegen für Kursverluste von 3 beziehungsweise 2,3 Prozent.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 1,9 Prozent fester aus dem Handel. In London und Zürich ging es mit den Kursen ebenfalls bergauf. In New York gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende 1,8 Prozent und der Technologie-Index Nasdaq 100 trotz des Nvidia-Kursrutsches sogar 2,8 Prozent./gl/mis

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

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