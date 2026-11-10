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10.11.2026 18:09:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax dämmt Gewinne ein

FRANKFURT (awp international) - Die Dax -Erholung hat sich am Dienstag fortgesetzt. Angesichts der zuletzt nachlassenden Abwärtsdynamik bei den Ölpreisen und schwächelnder US-Börsen rettete der deutsche Leitindex aber nur ein Plus von 0,31 Prozent auf 26.347,45 Punkte ins Ziel. Gleichwohl rückt das Rekordhoch vom Donnerstag bei 26.692 Zählern wieder zunehmend in Sichtweite. Der MDax rutschte am Ende mit 31.034,35 Punkten um 0,12 Prozent ins Minus.

Überraschend hohe Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten hatten am frühen Nachmittag nur für einem moderaten Dämpfer gesorgt. Eine Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember preisen die Finanzmärkte bereits ein. Dass sich die Präsidentin der Federal Reserve Bank von Dallas, Lorie Logan, für mindestens zwei weitere Anhebungen aussprach, sorgte dann allerdings für etwas Unruhe am Markt. Davor hatte schon US-Notenbank-Gouverneur Christopher Waller eine Zinserhöhung im Dezember befürwortet und auch eine deutliche Anhebung um 0,50 Prozentpunkte nicht ausgeschlossen.

Am Freitag war der Dax deutlich zurückgefallen, als nach dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen die Bedenken hinsichtlich einer stärkeren Regulierung des KI-Sektors grösser geworden waren. Die Zweifel scheinen sich inzwischen etwas zu zerstreuen. Vor allem aber halfen die Ölpreise den Aktienkursen nach oben, nachdem US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit dem Iran für "effektiv vorüber" erklärt hatte.

Ansonsten beschäftigt die letzte heisse Woche der Berichtssaison die Anleger. Dax-Spitzenreiter Henkel setzte mit einem Kursplus von 4,4 Prozent den zuletzt starken Lauf fort - die Aktien erklommen den höchsten Stand seit März vergangenen Jahres. Der Konsumgüterhersteller bestätigte seine Ende Oktober angepassten Jahresziele. Die Quartalszahlen seien insgesamt sehr stark und die nun veröffentlichten Details unterstrichen die beeindruckende Entwicklung, hiess es von Bernstein-Analysten.

Die Anteile von Infineon erholten sich um weitere 0,9 Prozent. Der Halbleiterkonzern hatte um abgelaufenen Geschäftsjahr ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum verzeichnet und rechnet für 2026/27 mit einer anziehenden Dynamik. Er profitiert weiter von einer hohen Nachfrage nach Stromchips für KI-Rechenzentren. Auch andere Halbleitertitel wie Suss Microtec und Siltronic knüpften an die jüngste Trendwende an.

Bei MDax-Schlusslicht Elmos stand dagegen trotz eines starken Quartalswachstum und bestätigter Jahresziele ein Kursrückgang um 6,3 Prozent zu Buche. Nachdem der Infineon-Branchenkollege wiederholt positiv überrascht habe, habe er zumindest mit einer Anhebung der unteren Enden der Unternehmens-Zielspannen gerechnet, merkte Veyzel Taze von der Privatbank Metzler an.

Der Kalidünger- und Salzproduzent K+S präzisierte nach Quartalszahlen den Jahresausblick. Obwohl die Analystenschätzung in der Mitte der neuen Spanne liegt, büssten die Aktien 4,5 Prozent ein. Die 21-Tage-Linie als Indikator für den kurzfristigen Trend erwies sich als Widerstand für eine Fortsetzung des jüngsten, moderaten Erholungstrends.

Die Titel von Medios gerieten nach Geschäftszahlen und einer vorsichtigeren Prognose mit minus 3,5 Prozent unter Druck. Das Nettoergebnis war in den ersten neun Monate des Jahres um ein Drittel abgesackt. Dazu erwartet das Spezialpharma-Unternehmen nun 2026 ein bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne.

Dagegen bescherte die Zahlenvorlage KSB einen Kursanstieg um 4,3 Prozent. Der Pumpen- und Armaturenhersteller hofft ungeachtet eines gesunkenen Quartalsgewinns auf einen starken Endspurt und bestätigte seine Jahresziele. Beim Finanzdienstleister Hypoport nahm die Erholung mit einem Kurssprung von gut 13 Prozent wieder Fahrt auf, nachdem diverse charttechnische Unterstützungslinien trotz des jüngsten Rücksetzers gehalten hatten.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Dienstag um 0,6 Prozent aufwärts. Der Züricher SMI stieg ähnlich stark, während der Londoner FTSE 100 um 0,3 Prozent nachgab. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial und der Technologie-Index Nasdaq 100 verloren zum europäischen Handelsende 0,6 beziehungsweise 0,8 Prozent./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---

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