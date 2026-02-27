Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’014 0.7%  SPI 19’256 0.5%  Dow 48’753 -1.5%  DAX 25’284 0.0%  Euro 0.9086 -0.5%  EStoxx50 6’138 -0.4%  Gold 5’236 1.1%  Bitcoin 50’283 -3.6%  Dollar 0.7686 -0.7%  Öl 72.4 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ethereum vor Wandel? Vitalik Buterin zweifelt am Layer-2-Kurs
Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
KI-Ängste an den US-Börsen: So belastet Anthropic die Aktien von IBM, CrowdStrike, Oracle, ServiceNow und Co.
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Suche...
Plus500 Depot

MDAX 252367 / DE0008467416

31’560.34
Pkt
107.72
Pkt
0.34 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

27.02.2026 18:18:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax besser als US-Börsen - Hürde bleibt aber

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat sich am Freitag mit einem fast stabilen Ergebnis von den schwachen US-Börsen abgekoppelt. Der Baader-Bank-Experte Robert Halver sprach davon, dass Anleger neuerdings europäische Aktien wiederentdecken. Im frühen Handel war der Dax bis auf 100 Punkte an seinen bisherigen Rekord herangerückt. Dieser stammt mit 25.507 Zählern noch aus dem Januar.

Es gelang ihm aber im Schlusshandel wieder nicht, einen zuletzt gültigen Widerstand bei 25.300 Punkten zu überwinden. Über die Ziellinie ging der Leitindex 0,02 Prozent tiefer bei 25.284,26 Punkten. Die Wochenbilanz blieb damit knapp positiv und im Februar verbuchte er einen dreiprozentigen Anstieg. In Anbetracht der vielen Störfaktoren und der weiterhin heiklen Situation zwischen dem Iran und den USA sei das mehr als sehenswert, sagte der CMC-Markets-Experte Andreas Lipkow.

Etwas mehr Schwung gab es am Freitag in der zweiten deutschen Börsenreihe, wo der MDax um 0,34 Prozent auf 31.560,34 Punkte stieg. In New York dagegen war die Kurstafel rot, der Dow Jones Industrial lag dort zum europäischen Handelsschluss mit 1,2 Prozent im Minus. Strategen der UBS hatten am Freitag ihre Gesamteinschätzung von US-Aktien auf "Benchmark" gesenkt.

Der Iran kündigte nach einer Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche an. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Aussenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Ob es aber tatsächlich zu einer weiteren Verhandlungsrunde beider Seiten kommen wird, blieb noch unklar.

Auf der Unternehmensseite kam der Geschäftsausblick von BASF nicht gut an, wie ein Abschlag von 1,9 Prozent zeigte. Der Chemiekonzern blickt vorsichtig auf das laufende Jahr. Die Mittelpunkte der Zielspannen für das operative Ergebnis und den Free Cashflow lägen unter den Erwartungen, hiess es vom UBS-Experten Geoff Haire.

An der Dax-Spitze lagen dagegen die 4,7 Prozent höheren Anteilsscheine von Scout24 . Sie erholten sich von einem Kursrutsch am Vortag und wurden dabei angetrieben von Aussagen des britischen Branchenkollegen Rightmove . Dessen Chef Johan Svanstrom sieht in der KI-Technologie für den Sektor mehr Chancen als Bedrohungen.

Stark gefragt waren ausserdem Telekom-Werte, darunter die Deutsche Telekom mit einem Anstieg um 3,6 Prozent. Hier galt Konsolidierungsfantasie im Sektor als Treiber, ausgehend vom spanischen Nachrichtenportal "El Espanol". Dieses berichtete unter Berufung auf Kreise, der in Deutschland mit der Marke O2 vertretene Konzern Telefonica spreche mit 1&1 über eine Übernahme. Daraufhin schossen die 1&1-Aktien im SDax um 8,3 Prozent hoch. Jene des 1&1-Mutterkonzerns United Intenet zogen im MDax sogar um 13 Prozent an.

Die Papiere von Delivery Hero zeigten sich nach Zahlen schwankend. Analystin Annick Maas von Bernstein Research sprach von einem durchwachsenen Schlussquartal des Essenslieferdienstes. Mit einem Abschlag von 4,4 Prozent gingen die Titel letztlich in der Mitte ihrer Tagesspanne aus dem Handel.

Stärker gefragt waren die Aktien von Aixtron , die im MDax fast acht Prozent gewannen nach ermutigenden Analystenstimmen. Im SDax lagen die Anteilsscheine von Hypoport mit neun Prozent Plus noch knapp vor 1&1 an der Spitze. Der Finanzdienstleister will den Gewinn im Tagesgeschäft 2026 weiter kräftig steigern.

Anders als der Dax konnte der EuroStoxx 50 zuletzt schon Rekorde für sich verbuchen. Vor diesem Hintergrund zeigte sich der Eurozonen-Leitindex am Freitag etwas schwächer, indem er 0,4 Prozent tiefer aus dem Handel ging. Ausserhalb der Eurozone fielen der Schweizer SMI und der Londoner FTSE 100 dagegen mit Gewinnen positiv auf./tih/nas

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

12:03 Marktüberblick: Erholung im Software-Sektor
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Neue Aufwärtsimpulse?
26.02.26 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
26.02.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
26.02.26 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
26.02.26 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’527.06 19.88 SB5BKU
Short 14’815.29 13.98 BZWSSU
Short 15’374.27 8.92 STVB4U
SMI-Kurs: 14’014.30 27.02.2026 17:30:24
Long 13’390.81 19.88 SJ9BGU
Long 13’093.53 13.91 SIDB4U
Long 12’540.24 8.98 SXPBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Idorsia-Aktie letztlich höher: Umsatz in 2025 verdoppelt
Gamesa bleibt im Konzern: Siemens-Energy-Chef setzt auf Sanierung - Aktie stabil
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
KION-Aktie deutlich tiefer: Deutlicher Ergebnisanstieg für 2026 angekündigt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie

Top-Rankings

Februar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Februar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im Februar 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 09/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’560.34 0.34%

finanzen.net News

Datum Titel
18:39 AKTIE IM FOKUS 3: Delivery Hero nach Zahlen und Schwankungen doch im Minus
18:34 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Mehrheitlich Gewinne zum Wochenschluss
18:27 Epstein-Ausschuss: Clinton weist Vorwürfe zurück
18:27 Aktien Wien Schluss: ATX beendet 11. Gewinnmonat leichter
18:21 RTL meldet geplante Sky-Übernahme bei EU-Kommission an
18:20 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax besser als US-Börsen - Hürde bleibt aber
18:12 Aktien Europa Schluss: Mehrheitlich Gewinne zum Wochenschluss
18:10 Silber und Gold legen zu - Zuspitzung im Iran-Konflikt befürchtet
17:54 US-Anleihen: Kursgewinne - Iran-Konflikt verunsichert
17:53 Aktien Frankfurt Schluss: Dax besser als US-Börsen - Bleibt unter 25.300 Punkten