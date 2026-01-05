Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’247 -0.2%  SPI 18’242 0.1%  Dow 49’147 1.6%  DAX 24’869 1.3%  Euro 0.9286 -0.1%  EStoxx50 5’924 1.3%  Gold 4’442 2.6%  Bitcoin 74’519 2.8%  Dollar 0.7927 0.0%  Öl 61.7 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Swiss Re12688156Roche1203204Chevron1281709NVIDIA994529Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Rheinmetall345850Novartis1200526
Top News
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Idorsia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Blutdrucksenker Jeraygo wird in Kanada zugelassen
Stadler Rail-Aktie springt an: Lieferung weiterer FLIRT-Züge an Arriva Nederland
Nestlé-Aktie verliert: Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückgerufen
KI-Boom: Aktien von VAT, Comet, ams-OSRAM & Co. steigen
Suche...

MDAX 252367 / DE0008467416

31’454.32
Pkt
474.58
Pkt
1.53 %
17:50:00
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

05.01.2026 18:21:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Hoch - Konjunkturhoffnung, Dow-Rekord

FRANKFURT (awp international) - Die Aussicht auf eine Wirtschaftsbelebung hierzulande im frisch angelaufenen Jahr sowie ein Rekordhoch an den US-Börsen hat am Montag auch dem Dax neue Bestmarken beschert. Mit plus 1,34 Prozent auf 24.868,69 Punkte verabschiedete sich das Börsenbarometer aus dem Handel. Sein letztes Rekordhoch hatte der deutsche Leitindex im Oktober markiert.

Der MDax der mittelgrossen Werte gewann 1,53 Prozent auf 31.454,32 Zähler. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50 , tat es Dax und Dow gleich und setzte seinen Rekordkurs ebenfalls fort. Mit Gewinnen ging ausserhalb der Euroregion zudem der britische FTSE 100 aus dem Tag, während der Schweizer SMI an seinem ersten Handelstag im neuen Jahr moderat nachgab.

Bereits gegen Ende 2025 hatten Anleger am deutschen Aktienmarkt zunehmend auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft durch die schuldenfinanzierten Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung sowie durch weniger Bürokratie gesetzt.

"Anleger scheinen fest entschlossen zu sein, die fundamentale Neuausrichtung der deutschen Wirtschaft - getragen von den Reformhoffnungen unter der Regierung Merz - in die Kurse einzupreisen", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus ActivTrades. Dennoch bleibe die Marktdynamik vorerst fragil, da das Handelsvolumen nach den Feiertagen erst allmählich wieder anziehe.

Anleger griffen vor allem wieder bei Rüstungsaktien zu. So schnellten Rheinmetall an der Dax-Spitze um mehr als neun Prozent in die Höhe. Unter den gefragtesten Werten im MDax zogen die Aktien des Panzergetriebeherstellers Renk und die des Rüstungselektronik-Spezialisten Hensoldt um jeweils rund acht Prozent nach oben.

Damit holten die Rüstungswerte ihre im Schlussviertel 2025 erlittenen Verluste weiter auf. Da hatten viele Anleger die zuvor sehr starken Kursentwicklungen genutzt, um Kasse zu machen - auch getrieben angesichts der Hoffnung auf ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Rüstungswerte profitierten nun wieder davon, dass es nach wie vor keine Lösung für den Ukraine-Krieg gibt. Hinzu kommt die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Venezuela. Zudem droht US-Präsident Donald Trump nach dem Angriff auf Venezuela jetzt auch Kolumbien.

"Für die Finanzmärkte bedeutet dies vor allem eines: Unsicherheit", erklärte Sohlleder. Da Venezuela über signifikante Ölreserven verfüge, beobachteten Marktteilnehmer die Reaktion der Energiepreise und die daraus resultierenden Inflationserwartungen mit Argusaugen. Sollte die geopolitische Instabilität zunehmen, könnte dies den Risikoappetit der Anleger kurzfristig bremsen.

Angetrieben von einem positiven Analystenkommentar zur niederländischen ASML blieben die Papiere des Branchenkollegen Aixtron gefragt und stiegen um weitere rund vier Prozent. Die Rally des Chipindustrie-Ausrüsters hatte im Herbst Fahrt aufgenommen. Empfehlungen der Investmentfirma Kerrisdale Capital und anschliessend auch anderer Analystenhäuser hatten Schwung verliehen. Im Kielwasser dessen zogen auch die Anteilsscheine des Halbleiterindustrie-Zulieferers Siltronic an der Spitze des Nebenwerte-Index SDax deutlich an.

Die Aktie des Rückversicherers Munich Re geriet dagegen zeitweise unter Druck und auch Hannover Re gaben zeitweise nach. Im Januar werden die Preise für Policen neu verhandelt und mehrere Analysten verwiesen darauf, dass die goldenen Zeiten nun vorerst vorbei seien./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

17:00 Nicht alles, was glänzt, ist Gold – wie könnte es für Edelmetalle weitergehen?
12:27 UBS Logo UBS KeyInvest: Realismus statt Euphorie
11:07 Marktüberblick: Aixtron im Rallymodus
09:34 Neuer Rekord zum Jahresauftakt?
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’705.35 19.51 UJ1BSU
Short 13’977.55 13.97 SJLB4U
Short 14’500.33 8.96 SK8B9U
SMI-Kurs: 13’247.32 05.01.2026 17:30:03
Long 12’594.07 19.23 SYWB0U
Long 12’318.92 13.82 SRZBNU
Long 11’796.68 8.96 SVFBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Nestlé-Aktie verliert: Säuglingsnahrung in mehreren Ländern vorsorglich zurückgerufen
Idorsia-Aktie dreht dennoch ins Minus: Blutdrucksenker Jeraygo wird in Kanada zugelassen
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
SMI schliesst im Minus -- DAX mit neuem Rekordschluss -- Asiens Börsen letztlich überwiegend weit im Plus
Rheinmetall-Aktie zieht an: Bundeswehr stockt Schützenpanzer-Ausrüstung auf - auch Aktien von RENK, HENSOLDT & TKMS steigen
Stadler Rail-Aktie springt an: Lieferung weiterer FLIRT-Züge an Arriva Nederland
KI-Boom: Aktien von VAT, Comet, ams-OSRAM & Co. steigen
Morgan Stanley 2026: Chancen und Risiken für Aktien, Gold, Öl und andere Assets

Top-Rankings

KW 1: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 1: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 1: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
MDAX 31’454.32 1.53%

finanzen.net News

Datum Titel
18:54 ROUNDUP: Tausende in Berlin wohl noch tagelang ohne Strom und Wärme
18:52 ROUNDUP: Maduro erklärt sich vor Gericht für nicht schuldig
18:43 Maduros Sohn vor Parlament: 'Mein Vater wurde entführt'
18:35 Aktien Wien Schluss: ATX verbucht längste Gewinnserie seit 2003
18:31 Venezuelas Staatschef Maduro plädiert auf nicht schuldig
18:28 ROUNDUP 2/Nach Inferno: Brandschutzkontrollen nicht nur in der Schweiz
18:26 ROUNDUP: Venezolanischer Staatschef Maduro vor New Yorker Gericht
18:23 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Hoch - Konjunkturhoffnung, Dow-Rekord
18:16 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Starker Wochenauftakt mit neuen Rekorden
18:16 Maduro vor Gericht in New York