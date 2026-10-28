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28.10.2026 18:03:36

Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Erholungskurs - KI-Optimismus nimmt zu

FRANKFURT (awp international) - Gestützt auf wieder optimistische Aussichten für Künstliche Intelligenz (KI) hat der Dax seinen jüngsten Erholungskurs am Mittwoch fortgesetzt. Der deutsche Leitindex hatte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit fünf Wochen erreicht und gewann am Ende 0,44 Prozent auf 25.704,02 Punkte. Für den MDax der mittelgrossen Unternehmen aber ging es um 0,23 Prozent auf 30.425,40 Zähler abwärts.

Angesichts der wiedergewonnenen Zuversicht, dass sich die KI-Investitionen auszahlen werden, kehrten Anleger wieder zu Technologieaktien zurück, hiess es aus dem Handel. Dazu trugen unerwartet starke Quartalszahlen des weltweit zweitgrössten Herstellers von Speicherchips, SK Hynix , aus Südkorea bei.

Auch mit den Quartalsberichten der US-Technologie-Schwergewichte Alphabet und Microsoft am Mittwochabend nach US-Börsenschluss rücke wieder die Frage in den Vordergrund, "wie viel die Unternehmen mit Künstlicher Intelligenz bereits verdienen und wann sich die hohen Ausgaben für Rechenzentren und Rechenleistung auch im Ergebnis auszahlen", sagte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets.

Nach den Geschäftszahlen von Symrise sowie Aussagen zum Gesamtjahr sackten die Aktien des Herstellers von Duftstoffen und Aromen als klares Schlusslicht im Dax um mehr als zehn Prozent ab. Die spezifizierte Zielspanne für die operative Marge deute für das Schlussquartal 2026 auf ein verlangsamtes Wachstum auf vergleichbarer Basis hin, kommentierte Analyst Thomas Maul von der DZ Bank.

Spitzenreiter im Dax waren die Papiere der Deutschen Bank mit plus vier Prozent. Das Geldhaus hatte einen weiteren Rekordgewinn verbucht. Damit sei die Bank auf einem guten Weg, die Ziele für 2026 zu erreichen, bilanzierte Konzernchef Christian Sewing.

Der Gewinn von Mercedes-Benz stieg im dritten Quartal deutlich, der Umsatz hingegen fiel etwas. Bereits am Dienstag hatte der Autobauer sein Gewinnziel für 2026 gesenkt. Neben einem zunehmend schwierigen Umfeld in China erwartet der Konzern höhere Kosten im vierten Quartal, unter anderem für Material. Die Anteilscheine legten am Ende moderat zu, hatten aber am Dienstag fast 4 Prozent eingebüsst.

Die Quartalszahlen von DWS konnten die Anleger nicht überzeugen. Die im MDax gelisteten Papiere der Fondsgesellschaft fielen um 1,7 Prozent. Ertrag und Gewinn waren deutlich weniger stark gestiegen als Analysten im Schnitt erwartet hatten.

Der Industrie-Recycler Befesa dürfte von dem vom früheren US-Präsidenten Joe Biden auf den Weg gebrachten Klima- und Industrieförderprogramm profitieren. An der Börse kam das gut an; der Aktienkurs zog um fast fünf Prozent an.

Der neue Werkstoffkonzern TK Accelis war mit deutlichen Gewinnen an der Börse gestartet, schloss dann aber doch leicht unter dem ersten Kurs auf Xetra. Den Aktienkurs des Mutterkonzerns Thyssenkrupp belastete die Abspaltung optisch stark. Mit dem nun vollzogenen Spin-off wurde der Marktwert des Mutterkonzerns um den Wert des abgespaltenen Accelis-Anteils bereinigt. Die Aktionäre erhielten für je 20 Thyssenkrupp-Aktien einen Anteilschein an Accelis.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte geringfügig auf 6.167,81 Punkte zu. Ausserhalb des Euroraums bewegten sich der Schweizer SMI und der britische FTSE 100 ebenfalls kaum. An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial zuletzt 0,3 Prozent./la/he

--- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

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