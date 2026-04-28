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28.04.2026 11:54:36

Aktien Frankfurt: Leichte Gewinne

FRANKFURT (awp international) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es nach dem verhaltenen Wochenauftakt auch am Dienstag relativ ruhig angehen lassen. Mangelnde Fortschritte in den Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten um eine Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstrasse von Hormus sowie steigende Ölpreise halten die Kauflaune in Grenzen.

Der Dax notierte zuletzt 0,2 Prozent höher bei 24.124 Punkten und stieg damit knapp über die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend, die er tags zuvor unterschritten hatte. Der MDax gewann 0,1 Prozent auf 30.402 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent aufwärts.

Angesichts weiterhin hoher Ölpreise halten die aktuellen Konjunktur- und Inflationssorgen an. Insofern sind die Zinsentscheidungen in Japan, Europa und den USA in dieser Woche von besonderem Interesse. In Japan blieb der Leitzins unverändert, wie die Bank of Japan am Dienstag mitteilte. Am Mittwoch folgt die US-Notenbank (Fed). Für Donnerstag stehen die Sitzungen der EZB und der Bank of England auf der Agenda. "Suchen dürften die Anleger nach Hinweisen, ob die bislang abwartende Haltung vieler Notenbanken beibehalten wird oder ob Zinserhöhungen für eine der nächsten Sitzungen signalisiert werden", schrieb Commerzbank-Experte Alexander Krämer.

Eine Senkung der Jahresziele von Qiagen setzte die Papiere des Labordienstleisters und Diagnostikanbieters mit minus 5,5 Prozent massiv unter Druck. 2026 haben sie damit schon gut 20 Prozent verloren. Ein Händler warnte am Morgen vor weiteren Verlusten trotz des bereits niedrigen Kursniveaus, da das Wachstum nahezu vollständig abhandengekommen sei. Im ersten Quartal war der Umsatz um ein Prozent gesunken.

Die Aktien von Bayer reagierten mit einem Kursrückgang von 2,8 Prozent auf eine Anhörung vor dem obersten US-Gericht im Verfahren um milliardenschwere US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten. Damit zehrten sie ihr mageres Kursplus im bisherigen Jahresverlauf nahezu komplett auf. Eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs im Fall "Durnell" wird für Ende Juni 2026 erwartet. Bayer macht sich Hoffnung, dass ein positives Grundsatzurteil dabei helfen könnte, das teure Thema in absehbarer Zeit abschliessen zu können. Während der Markt die Anhörung negativ sieht, war der Tenor unter Experten bislang neutral bis positiv.

Die Titel der Deutschen Börse legten nach Quartalszahlen und bestätigten Jahreszielen um 0,6 Prozent zu. Der Börsenbetreiber verdiente im ersten Jahresviertel dank guter Geschäfte rund um Finanzmarkt-Produkte deutlich mehr. Finanzchef Jens Schulte sieht den Konzern damit "voll auf Kurs", die Jahresziele für 2026 zu erreichen. Die höhere Ergebnisdynamik dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Roland Pfänder von der Investmentbank Oddo BHF. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen.

Die Aktien von Init Innovation sprangen nach einem Grossauftrag um gut 12 Prozent auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Monaten. Wie der IT-Dienstleister für den öffentlichen Personenverkehr mitteilte, erhielt er von der zentralen Verkehrsbehörde des australischen Bundesstaates New South Wales den Auftrag für die Modernisierung der Fahrkartensysteme des Sydney Opal-Netzwerks. Die Behörde schätze das Auftragsvolumen auf umgerechnet rund 377 Millionen Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren, hiess es weiter.

Die Papiere von Henkel fielen - rein optisch - um 1,40 Euro auf 62,64 Euro. Sie werden am Dienstag mit einem Dividendenabschlag von 2,07 Euro je Aktie gehandelt./edh/stk

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

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